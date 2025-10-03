Inicio Policiales Triple crimen
Policiales

Se conoció el motivo del triple crimen de Florencio Varela: una confesión que estremece sobre Brenda, Morena y Lara

El abogado de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los detenidos más perjudicados en la causa, hizo declaraciones determinantes en la investigación del triple crimen

Paula García
Por Paula García [email protected]
Morena Verdi

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron brutalmente asesinadas y torturadas en Florencio Varela.

Foto gentileza pagina12.com.ar

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela ha conmocionado al país y ha desatado una ola de indignación. Recientemente, las declaraciones de Guillermo Endi, abogado de Víctor Sotacuro y uno de los detenidos más comprometidos, marcaron un giro determinante. El letrado reveló por qué Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas.

El abogado habló con la prensa y reveló: "Les voy a confirmar el móvil del hecho", o sea el motivo o por qué se cometió el crimen. Luego, continuó explicando que las jóvenes aparentemente fueron torturadas y asesinadas como represalia por el robo de casi 400 kilos de cocaína.

Esta declaración no solo confirma la hipótesis que manejaba la investigación desde hace días, sino que también expone el trasfondo narco que rodeó la brutal ejecución de las tres víctimas.

casa triple crimen florencio varela
Las jóvenes fueron brutalmente torturadas y asesinadas el 19 de septiembre en una casa de Florencio Varela.

Las jóvenes fueron brutalmente torturadas y asesinadas el 19 de septiembre en una casa de Florencio Varela.

Una estremecedora revelación

"Les voy a confirmar el móvil del hecho que todavía nadie dijo. A mí me sorprendió. Lo que sí se sabe es que fue por un tema de drogas. El tema es que fue por muchísimos kilos de droga", reveló Guillermo Endi.

En este sentido, la declaración inauguró un nuevo escenario en la causa. El crimen no habría sido producto de un ajuste menor ni de una discusión ocasional, sino de un mensaje mafioso en medio de una feroz disputa territorial. El periodista preguntó sorprendido: "¿400 kilos de cocaína?", mientras que el abogado afirmó con la cabeza y agregó: "Por eso tanta saña".

Embed - EL IMPACTANTE RELATO DETRÁS DEL TRIPLE CRIMEN EN BUENOS AIRES En El Noticiero de la Gente, el abogado de Víctor Sotacuro y de su sobrina Florencia Ibáñez, dos de los detenidos en el marco de la causa del triple crimen, dijo que "el móvil fue el robo de 400 kilos de droga".
@telefenoticias

EL IMPACTANTE RELATO DETRÁS DEL TRIPLE CRIMEN EN BUENOS AIRES En El Noticiero de la Gente, el abogado de Víctor Sotacuro y de su sobrina Florencia Ibáñez, dos de los detenidos en el marco de la causa del triple crimen, dijo que "el móvil fue el robo de 400 kilos de droga".

sonido original - telefe noticias - telefe noticias

Los investigadores creen que las chicas fueron tomadas como blanco de venganza, víctimas de una violencia irracional utilizada para marcar poder dentro de la estructura narco. El grado de brutalidad con el que fueron atacadas, golpes, torturas y finalmente la ejecución, refuerza esa hipótesis.

Detenidos por el triple crimen

Por el momento, hay nueve personas detenidas por el triple crimen de Florencio Varela. Entre ellas se encuentran: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), todos trasladados al penal de Melchor Romero.

A su vez, capturaron a Víctor Sotacuro Lázaro, que presentaba heridas en sus manos, y Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado "Pequeño J", quien sería presunto jefe narco y autor intelectual del triple crimen.

Temas relacionados:

Te puede interesar