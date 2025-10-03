Se conoció el motivo del triple crimen de Florencio Varela: una confesión que estremece sobre Brenda, Morena y Lara

casa triple crimen florencio varela Las jóvenes fueron brutalmente torturadas y asesinadas el 19 de septiembre en una casa de Florencio Varela.

Una estremecedora revelación

"Les voy a confirmar el móvil del hecho que todavía nadie dijo. A mí me sorprendió. Lo que sí se sabe es que fue por un tema de drogas. El tema es que fue por muchísimos kilos de droga", reveló Guillermo Endi.

En este sentido, la declaración inauguró un nuevo escenario en la causa. El crimen no habría sido producto de un ajuste menor ni de una discusión ocasional, sino de un mensaje mafioso en medio de una feroz disputa territorial. El periodista preguntó sorprendido: "¿400 kilos de cocaína?", mientras que el abogado afirmó con la cabeza y agregó: "Por eso tanta saña".

Los investigadores creen que las chicas fueron tomadas como blanco de venganza, víctimas de una violencia irracional utilizada para marcar poder dentro de la estructura narco. El grado de brutalidad con el que fueron atacadas, golpes, torturas y finalmente la ejecución, refuerza esa hipótesis.

Detenidos por el triple crimen

Por el momento, hay nueve personas detenidas por el triple crimen de Florencio Varela. Entre ellas se encuentran: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), todos trasladados al penal de Melchor Romero.

A su vez, capturaron a Víctor Sotacuro Lázaro, que presentaba heridas en sus manos, y Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado "Pequeño J", quien sería presunto jefe narco y autor intelectual del triple crimen.