"Mamá, vos no sabés nada": los escandalosos audios que envió una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela

En una serie de audios, la detenida le advierte a su madre y le pide colaborar para evitar quedar implicada en la causa del triple crimen de Florencio Varela

Paula García
Imagen de algunos de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.

Luego de la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado "Pequeño J", y Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, la investigación por el triple crimen ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela sigue en curso. Recientemente, salieron a la luz varios mensajes y audios que envió a su madre una de las primeras detenidas, Magalí Celeste González Guerrero.

González Guerrero (28) vivía en una vivienda en Florencio Varela junto con su pareja, Miguel Ángel Villanueva (27). En esa propiedad, fueron encontradas las tres jóvenes asesinadas: Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20 y Lara Gutiérrez (15). La mujer de 28 años fue una de las primeras arrestadas en la causa y fue encontrada en un hotel alojamiento cercano a donde ocurrió el triple crimen. Actualmente se encuentra detenida en la cárcel de Melchor Romero.

En un giro clave para la investigación, se conocieron mensajes y audios que envió González Guerrero a su madre el 23 de septiembre, horas antes de que los cuerpos de las jóvenes fueran hallados en la denominada "casa del horror".

casa triple crimen florencio varela
Magalí Celeste González Guerrero vivía en la casa donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas. Imagen:

Los audios que envió una de las detenidas por el triple crimen

“Mamá, me mandé una cagada”, le dijo Magalí Celeste González Guerrero a su madre adoptiva llamada Marcela, que fue la mujer que aportó las conversaciones a la fiscalía. “Está la policía en casa, algo pasó en casa”, le advirtió la joven, minutos antes de ser detenida junto a otro hombre.

Después, González Guerrero le pidió a su madre que borre la conversación y que no le escriba: “Mamá, borrá las conversaciones, por favor. Necesito unas horas porque si yo voy sola, voy a pagar el plato de todos si me entrego”.

La mujer de 28 años explicó: "El jefe se va a enterar y chau Celeste. No sé si me entendés, necesito acá acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas". En otro momento de la charla Celeste comenzó a exponer su relación con la banda narco y le explicó a su madre: "Tengo que ir sola y no quiero ir sola. No puedo ir sola, él no va a ir".

Para cerrar la conversación, la mujer dictaminó: "Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor. Y vos no sabés nada. Borrá todo ya, borralo".

González Guerrero se encuentra detenida por estar presuntamente involucrada en el triple crimen de Florencio Varela.

