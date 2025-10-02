"Mamá, vos no sabés nada": los escandalosos audios que envió una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela

casa triple crimen florencio varela Magalí Celeste González Guerrero vivía en la casa donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas. Imagen:

Los audios que envió una de las detenidas por el triple crimen

“Mamá, me mandé una cagada”, le dijo Magalí Celeste González Guerrero a su madre adoptiva llamada Marcela, que fue la mujer que aportó las conversaciones a la fiscalía. “Está la policía en casa, algo pasó en casa”, le advirtió la joven, minutos antes de ser detenida junto a otro hombre.

Después, González Guerrero le pidió a su madre que borre la conversación y que no le escriba: “Mamá, borrá las conversaciones, por favor. Necesito unas horas porque si yo voy sola, voy a pagar el plato de todos si me entrego”.

La mujer de 28 años explicó: "El jefe se va a enterar y chau Celeste. No sé si me entendés, necesito acá acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas". En otro momento de la charla Celeste comenzó a exponer su relación con la banda narco y le explicó a su madre: "Tengo que ir sola y no quiero ir sola. No puedo ir sola, él no va a ir".

Para cerrar la conversación, la mujer dictaminó: "Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor. Y vos no sabés nada. Borrá todo ya, borralo".

González Guerrero se encuentra detenida por estar presuntamente involucrada en el triple crimen de Florencio Varela.