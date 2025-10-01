Inicio Policiales Triple crimen
Narco asesinato

Triple crimen de Florencio Varela: Perú expulsó a Matías Ozorio y será traído en las próximas horas a Argentina

Matías Ozorio, sindicado como mano derecha de "Pequeño J" en el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela, fue expulsado de Perú y en las próximas horas sería traído a Argentina

Daniel Bibiloni
Un día después de ser detenido por la Policía de Perú, Matías Agustín Ozorio, fue expulsado de ese país, según informaron las autoridades locales. Ozorio está acusado de ser mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela.

El fiscal del caso, Adrián Arribas, confirmó que Perú deportó al joven de 28 años, quien fue detenido junto al líder de la banda narco en la ciudad de Lima. Ambos son acusados de tener una activa participación en los asesinatos de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en una casa de Florencio Varela.

Arribas, quien dispuso el secreto de sumario hasta este jueves, reconoció que "no sabe" si Ozorio será extraditado este miércoles a la Argentina o en las primeras horas de este jueves, mientras se tramita el pedido de extradición de Valverde.

Matías Ozorio, supuesta mano derecha de "Pequeño J" en el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela, fue expulsado de Perú.

En tanto, el coronel Pérez Pizarro, miembro de Inteligencia de la División Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, informó que el Departamento de Migraciones local emitió la resolución que dictamina la expulsión de Ozorio, quien fue detenido por efectivos de la Policía de Perú que trabajaron junto a Interpol de la Policía Federal.

"Actualmente se vienen haciendo las coordinaciones con las autoridades policiales argentinas para efectuar su entrega", indicó el oficial de la fuerza de seguridad, quien además confirmó que el implicado se encuentra a cargo de la División de Extranjería peruana.

Cuatro personas habrían visto el video del triple crimen

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, ratificó que “entre dos y cuatro personas” afirmaron “haber visto el video” de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en la madrugada del sábado 20 de setiembre en una casa de Florencio Varela.

“Hay por lo menos entre dos y cuatro personas que nos dicen haber visto el video”, indicó Alonso en declaraciones al canal La Nación+.

El funcionario indicó durante la entrevista que dos testimonios manifestaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, “daba indicaciones” y que “se encontraba del otro lado” de la cámara, mientras otra persona grababa las imágenes de la cruel matanza ocurrida en la casa de Florencio Varela.

Crimen detenido casa
El patio de la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas las chicas, cuyo video habría sido visto por al menos cuatro personas.

El patio de la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas las chicas, cuyo video habría sido visto por al menos cuatro personas.

“Todos estos testimonios no están inventados, es lo que ellos dijeron. El video existe”, dijo Alonso. Y agregó: “Todavía falta detener a dos varones más que manejaban la camioneta Chevrolet Tracker blanca”, en la que viajaron las tres víctimas desde la rotonda de La Tablada, en La Matanza hasta la casa situada en Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

Para el funcionario bonaerense, “los celulares fueron trasladados en la Fox blanca (auto de apoyo conducido por Lázaro Víctor Sotacuro y donde estaba su sobrina Florencia Ibáñez) desde Florencio Varela hasta la Villa 21-24 Zavaleta, en Barracas”.

