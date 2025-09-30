Triple crimen en Florencio Varela: pidieron exhumar el cuerpo de Brenda, una de las víctimas.

Es que durante el reconocimiento de los cuerpos, una vez realizada la autopsia, su padre solo pudo verlo a través de placas fotográficas que se extrajeron de algunos de los tatuajes que la joven se había hecho. Por ese motivo solicitó su intención de verlo personalmente para confirmar lo sucedido.

Este polémico pedido de la familia de Brenda se produce en plena investigación del caso en donde decidieron indagar a Víctor Lázaro Sotacuro, detenido días pasado en Bolivia, presunto conductor del automóvil Volkswagen Fox blanco que habría sido utilizado de apoyo a la camioneta Chevrolet Tracker, vehículo que recogió a las chicas en la rontonda de La Tablada.

También pasará por el mismo proceso la sobrina de Sotacuro, Florencia Ibáñez, quien el lunes fue detenida en un estudio de televisión luego de participar en una entrevista junto a su abogado.

Por otra parte, efectivos de la Policía Bonaerense encontraron el automóvil Volkswagen Fox que habría usado como apoyo en el secuestro de las tres jovenes asesinadas en la casa de Florencio Varela.

Crimen Brenda auto El auto utilizado como apoyo en el secuestro de las chicas asesinadas en Florencio Varela fue encontrado en Quilmes. Foto gentileza perfil.com

El hallazgo se produjo en horas de la madrugada de este martes en el partido bonaerense de Quilmes, a metros de la ribera quilmeña. El vehículo se encontraba estacionado sobre la avenida Cervantes, a la altura de la avenida Italia y a unos pocos metros del Club Náutico de Quilmes y del predio del Ecoparque.

De acuerdo a los investigadores, una fuente cercana a los acusados habría entregado el dato que permitió hallarlo. Una vez realizada la documentación pertinente, el vehículo fue remolcado por una grúa policial y preservado en una DDI Quilmes de la Policía Bonaerense para la realización de las pericias forenses en busca de nuevas evidencias.