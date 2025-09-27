Triple crimen de Varela: extraditan al quinto sospechoso tras ser detenido en Bolivia

Triple crimen de Florencio Varela Lázaro Víctor Sotacuro tiene la doble ciudadanía, argentina-peruana y será trasladado a Buenos Aires este lunes.

Sotacuro, de doble nacionalidad peruana y argentina, fue detectado en la terminal gracias a las cámaras de videovigilancia y al listado de pasajeros facilitado por una empresa de transporte.

El sospechoso logró cruzar a Bolivia por un paso ilegal, evadiendo los controles oficiales. “Claramente ha cruzado a unos 100 metros de la frontera formal, por un pequeño arroyo de un metro de ancho. Ese es un paso que usan tanto los vecinos para trabajar a ambos lados como el tráfico ilegal”, precisó Pulleiro.

La cooperación con las autoridades bolivianas fue clave: “Les pasamos los datos del pedido de captura y, revisando hoteles de manera conjunta, ellos procedieron a la aprehensión, mientras nosotros lo identificamos con su DNI en la mano”.

Tras completar los trámites de extradición, Sotacuro fue entregado a la policía jujeña durante la madrugada. “En este momento está siendo trasladado desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, para ser entregado a las autoridades federales y continuar el proceso judicial en Buenos Aires”, informó el ministro, destacando la rapidez y coordinación del operativo.