Los cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

De acuerdo con la hipótesis oficial, se trató de una negociación estipulada por un narcotraficante peruano desaparecido, conocido como "Pequeño J", en el contexto de una venganza por droga que incluso se habría emitido en directo por las redes sociales para un grupo limitado de personas.

Búsqueda de "Pequeño J"

Tony Janzen Valverde Victoriano es el sospechado de haber comandado el triple crimen de Morena, Brenda y Lara en la localidad de Florencio Varela.

La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, emitió este sábado una “notificación roja” con el objetivo de poner en conocimiento a todas las guardias del mundo sobre la búsqueda de “Pequeño J”.

pequeño j, interpol Se le atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025.

Según distintos medios, en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires fue dejada de manera anónima una hoja escrita a mano que contendría datos sobre dónde se encuentra Pequeño J. El documento ya fue secuestrado por la Justicia y las cámaras de seguridad están siendo analizadas para identificar al hombre que la entregó.

El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones.