Brenda, Morena y Lara fueron vistas por última vez el viernes último en la rotonda de La Tablada.

Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron víctimas de un triple femicidio. En las últimas horas, se habría compartido la posible ubicación del culpable del crimen, "Pequeño J". Además, se realizó el secuestro de un auto que podría ser clave para el avance de la investigación.

Triple femicidio en Florencio Varela

La investigación comenzó como una búsqueda de tres jóvenes que no volvieron a sus hogares tras subir a una camioneta blanca cerca de la estación de servicio. Esto derivó en un registro que vincula posibles redes de abuso sexual, trata de personas e incluso la implicación de terceros que habrían proporcionado dinero a cambio de encuentros privados.

La Policía detuvo en principio a seis sospechosos, cuatro hombres y dos mujeres.

Los cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

De acuerdo con la hipótesis oficial, se trató de una negociación estipulada por un narcotraficante peruano desaparecido, conocido como "Pequeño J", en el contexto de una venganza por droga que incluso se habría emitido en directo por las redes sociales para un grupo limitado de personas.

Búsqueda de "Pequeño J"

Tony Janzen Valverde Victoriano es el sospechado de haber comandado el triple crimen de Morena, Brenda y Lara en la localidad de Florencio Varela.

La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, emitió este sábado una “notificación roja” con el objetivo de poner en conocimiento a todas las guardias del mundo sobre la búsqueda de “Pequeño J”.

Se le atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025.

Según distintos medios, en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires fue dejada de manera anónima una hoja escrita a mano que contendría datos sobre dónde se encuentra Pequeño J. El documento ya fue secuestrado por la Justicia y las cámaras de seguridad están siendo analizadas para identificar al hombre que la entregó.

El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones.

