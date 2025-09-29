Kicillof pidió que Milei convoque a los gobernadores "porque el narcotráfico es un tema federal"

brenda-lara-y-morena-las-chicas-la-matanza-asesinadas-florencio-varela El triple crimen de La Matanza tuvo como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

"El narcotráfico atraviesa fronteras"

“Nos comprometemos y vamos a seguir trabajando para lograr que esto tenga una resolución con justicia y se haga justicia para las víctimas y sus familias, encontrándolos responsables y castigándolos con toda la seguridad del caso”, sostuvo Axel Kicillof.

Asimismo, destacó el trabajo de los equipos especializados, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud bonaerenses que acompañaron y acompañarán “con los diversos programas de asistencia a las víctimas” a las familias de las tres jóvenes asesinadas y agregó que, desde el Gobierno de la provincia, “están a disposición para hablar con ellos cuando ellos estén preparados y quieran hacerlo”.

También, se refirió a “otro tema que generó polémica” sobre la jurisdicción donde trabajaban los criminales, debido a que la banda que se identificó tenía su epicentro en la Capital Federal (Bajo Flores), zona que también era frecuentada por las víctimas, a pesar de que vivían en Florencio Varela.

“No es culpa de uno o de otro, el narcotráfico es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre los países vecinos y, también, en nuestro territorio”, añadió Kicillof.

Finalmente, remarcó que, para resolver este problema “se necesita una estrategia seria y nacional” acompañada de inversión en tecnología y herramientas para luchar contra del narcotráfico “como hace la provincia de Buenos Aires”.