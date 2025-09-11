Emir Félix disparó contra Cornejo y marcó que debe estar arrepentido de haberse aliado a Milei

Embed - El PJ se entusiasma: AVEIRO y FÉLIX juntan FUERZAS para las ELECCIONES de octubre

Ya en tono de campaña, Félix insistió con un lema que viene repitiendo en los últimos días: "Los mendocinos entendieron que la expectativa que le estaban fabricando de que estábamos muy mal pero que íbamos bien se terminó".

Y redobló la apuesta: "Cornejo debe estar absolutamente arrepentido de haberse aliado con Javier Milei".

"El triunfo de Buenos Aires es de allá, acá buscamos interpretar al mendocino"

El presidente del PJ mendocino relativizó el impacto que pudiera tener en las urnas locales el contundente triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires.

En cambio, sí se mostró confiado en la capacidad del partido no sólo para "interpretar las necesidades del mendocino" sino también para "ponerle un límite" a la gestión libertaria. Lo hizo basado en la estructura que el PJ mantiene en las intendencias y la Legislatura y el Congreso.

AVEIRO Y FELIX EN 7D Martín Aveiro y Emir Félix lideraron un acto político en Tunuyán y desde ese lugar mantuvieron un mano a mano con Séptimo Día.

"Hoy estamos parados frente a los mendocinos explicándoles por qué esta política libertaria no tiene una buena expectativa a futuro, sino todo lo contrario, vamos en el peor de los caminos para el trabajo y la producción de Mendoza", reforzó en diálogo con Séptimo Día.

Ante la consulta de si en medio de la campaña evalúan que venga el mismo Kicillof a Mendoza, ni Aveiro ni Félix tuvieron definiciones claras, aunque el presidente del PJ no se mostró entusiasmado con sumar al bonaerense a su estrategia electoral.

"Nosotros somos conscientes de que lo que pasó en Buenos Aires es una muestra de lo que va a terminar pasando en muchos lugares del país. Creemos que Kicillof tiene que seguir trabajando en Buenos Aires, si quiere venir se verá, pero queremos fortalecer al peronismo mendocino", insistió Félix.

Martín Aveiro, uno de los peronistas más cercanos a Kicillof, reforzó: "Los problemas económicos de la gente son los mismos en Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, con el consumo, la caída del poder adquisitivo y demás".