Estremecedor: hallaron los cuerpos de un hombre y su hijo de 3 años que estaban desaparecidos

Los cuerpos sin vida de un hombre y su hijo de 3 años fueron encontrados en las aguas de un dique. Ambos habían salido a dar un paseo y estaban desaparecidos hacía más de 24 horas

En medio de una intensa búsqueda, los cuerpos sin vida de Cristian Flank y su hijo Álvaro Fink Olariaga, de 3 años, fueron encontrados luego de permanecer desaparecidos durante más de 24 horas y la noticia conmovió tanto a la familia de las víctimas como a sus allegados.

El terrible episodio ocurrió en horas de la tarde de este jueves, en la zona del Dique El Cajón, en la ciudad de Capilla del Monte, Córdoba, donde fueron hallados en aguas de ese complejo, enganchados en unas ramas en un sector de más de dos metros de profundidad, luego de permanecer desaparecidos más de 24 horas.

Fuentes de la investigación indicaron que una de las hipótesis que se maneja, es que el niño haya quedado atrapado en el dique por las ramas y su padre lo intentó rescatar.

Flank, de 37 años, y su hijo Álvaro de 3, habían salido a dar un paseo al Dique El Cajón, en las sierras, el miércoles pasado al mediodía y no regresaron a su hogar, por lo que la madre del menor realizó la denuncia ante las autoridades. El automóvil Chevrolet Aveo gris de Flank fue encontrado cerrado con llave cerca del dique.

De acuerdo al relato de sus familiares, padre e hijo habían ido a tirar piedras al río, una actividad que les gustaba compartir, pero con el correr de las horas y viendo que no regresaban, comenzaron a alarmarse.

En un primer momento, trataron de comunicarse al teléfono celular de Flank y al no lograr que les respondiera salieron en su búsqueda por la zona del dique. Pero horas después, al encontrar el auto cerrado decidieron alertar de la situación a la Policía cordobesa.

El portal cordobés El Doce indicó que los familiares habián decidido realizar un rastrillaje por el río Calabalumba y encontraron el automóvil Chevrolet de Flank a unos 600 metros del balneario Águila Blanca. El vehículo se encontraba cerrado y no había ningún rastro del hombre y su hijo lo que aumentó la preocupación.

Ante este panorama, el operativo de búsqueda se intensificó para tratar de dar con el paradero de ambos, con la participación de efectivos de distintas fuerzas. Los equipos especializados de rescate realizaron un recorrido por las costas del lago, áreas del río y construcciones de la zona, hasta que un grupo de buzos ingresó a aguas del dique donde hallaron los cuerpos.

De acuerdo a la información oficial, particparon de la búsqueda del hombre y su hijo más de 100 efectivos pertenecientes a la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, DUAR y ETAC.

