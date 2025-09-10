Intentó asesinar a su ex pareja y su hijo lo apuñaló para defenderla.

El portal Diario Chaco, indicó que la mujer atacada fue trasladada en una ambulancia en un primer momento a la Clínica Las Breñas, pero ante la gravedad de la herida fue derivada al Sanatorio Güemes, en Resistencia, donde fue sometida por los médicos a una intervención quirúrgica donde quedó internada.

El agresor, oriundo de Córdoba Capital, primero fue trasladado al Hospital 4 de Junio de Presidente Roque Sáenz Peña y luego internado en el Hospital 9 de Julio de Las Breñas, bajo custodia policial, mientras que se informó que las heridas no ponían en peligro su vida.

El hijo de la pareja solo sufrió una lesión en la mano derecha fue atendido en el hospital local. El joven quedó detenido de manera preventiva, pero horas más tarde recuperó la libertad con medidas cautelares por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Charata, a cargo de Elio Eduardo Mari.

Brutal agresor documentos Los investigadores secuestraron en la vivienda varias pertenencias del atacantes, entre dinero, documentos y un celular. Foto gentileza diariochaco.com

La auxiliar fiscal Anahí Fernández se hizo presente en la vivienda donde ocurrió el ataque junto al perito judicial Roque Colman, y secuestraron diversos elementos importantes para la causa, entre ellos un teléfono celular Samsung, el arma blanca utilizada por el hombre primero y luego por su hijo, la billetera del agresor y documentación a nombre de Rubén Seltzer.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno de Presidente Roque Sáenz Peña, que ordenó una serie de pericias para determinar las figuras penales que podían aplicarse y el grado de responsabilidad del atacante.