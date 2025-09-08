Asesinó a balazos a su ex pareja en medio de una discusión: "Le di dos tiros", le dijo a su hijo.

Femicidio crimen detenido

El asesinato de Cuñha ocurrió en horas de la tarde del jueves pasado en medio de una violenta discusión y algunos vecinos fueron testigos de la pelea. El relato de estos permitió reconstruir que hubo una discusión entre ambos y luego, al acercarse a la vivienda tras escuchar varias detonaciones, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.

En tanto, en medio de la confusión que generó la situación, vieron al atacante escapar del lugar en su automóvil.

Una vez denunciado el crimen ante las autoridades, la Policía desplegó un intenso operativo de búsqueda con la colaboración de miembros de la Policía de Paraguay y de Brasil, al sospechar que el asesino podría haber cruzado la frontera.

El operativo de búsqueda incluyó patrullajes en zonas urbanas y rurales, controles vehiculares y una exhaustiva vigilancia en los pasos fronterizos y en barrios cercanos a los límites de los tres países.

Tras reunir información importante a partir de un trabajo de inteligencia, el femicida fue localizado durante el fin se semana mientras realizaba una compra en el interior de un comercio en el barrio San Ramón, en el departamento de Guaraní, en Misiones.

Además, la Policía de Misiones secuestró una pistola calibre 22 que se encontraba oculta entre malezas y que estaría vinculada al presunto femicidio.

En tanto, Rafaela, hermana de la mujer asesinada, le relató a la Policía que el hijo mayor de la pareja vio el cuerpo de la mujer en una bolsa negra y que, al pedir ayuda a su padre, Da Rosa le reconoció haber matado a la mujer.

“Mi sobrino vio a la perrita dentro de la casa de mi hermana y, al abrir la puerta del depósito, encontró algo dentro de una bolsa negra. Me dijo que le llamó al padre: ‘Papi, vení corriendo acá, ayúdame’”, afirmó la mujer en declaraciones a Misiones Online.

Sin embargo, Da Rosa le aclaró con frialdad: “Es tu mamá. Yo la maté, le di dos tiros”.

Rafaela Cuñha explicó que la pareja ya se había separado y completaron la división de bienes. Comentó también que su hermana iba a mudarse, pero la situación escaló. “Siempre le dijimos que hiciera la denuncia, porque cada vez que quería separarse, él la amenazaba”, dijo la mujer.

La Justicia de Misiones le tomará declaración al acusado del asesinato, que se encuentra alojado en una comisaría de Posadas, y le formulará la imputación por "homicidio con el uso de arma de fuego agravado por el vínculo y violencia de género", que prevé una condena a prisión perpetua.