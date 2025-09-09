Fue a dejar a su hijo en la escuela y le robaron el auto que dejó estacionado en la puerta

calle luzuriaga La calle Luzuriaga de la Quinta Sección, donde sucedió el robo en la mañana de este martes.

El auto es su herramienta de trabajo

Jacqueline explicó que su auto es su única herramienta de trabajo: es terapista ocupacional y con su vehículo visita todos los días geriátricos y otros centros asistenciales. "Esta situación me va a complicar la vida porque yo estoy todo el día yendo y viniendo de un trabajo a otro", relató.

Hasta el momento no ha sabido nada del vehículo. "Me dijeron que en el transcurso de la tarde (de este martes) me iba a llamar un fiscal, pero nadie se ha comunicado conmigo", destacó.

El auto fue robado en cuestión de minutos

Jacqueline contó que cuando fue a llevar a su hijo a la escuela, a las 8, estacionó en Luzuriaga, entre Coronel Rodríguez y Olascoaga. "Me bajé porque fui a acompañar a mi hijo a un paseo. Nos fuimos pasadas las 10. El robo debe haber sido entre las 10.30 y las 11", expresó.

Según contó la mujer, la directora de la escuela le dijo que había salido a las 11 y no vio el auto estacionado en donde Jacqueline lo había dejado.