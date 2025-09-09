En plena Quinta Sección, de Ciudad, y a la luz del día. Así le robaron el auto este martes a Jacqueline Frey, mamá de un niño que asiste a la escuela Manuel Láinez. Se trata de un Renault 11 modelo '94, patente TFU 620, con el que la mujer se dirige a diario a su trabajo como asistente terapéutica.
Fue a dejar a su hijo en la escuela y le robaron el auto que dejó estacionado en la puerta
La mujer había estacionado el vehículo en la calle Luzuriaga antes de llegar a Rodríguez de la Quinta Sección. El robo fue este martes alrededor de las 10.30