Fue a dejar a su hijo en la escuela y le robaron el auto que dejó estacionado en la puerta

La mujer había estacionado el vehículo en la calle Luzuriaga antes de llegar a Rodríguez de la Quinta Sección. El robo fue este martes alrededor de las 10.30

Paola Alé
En plena Quinta Sección, de Ciudad, y a la luz del día. Así le robaron el auto este martes a Jacqueline Frey, mamá de un niño que asiste a la escuela Manuel Láinez. Se trata de un Renault 11 modelo '94, patente TFU 620, con el que la mujer se dirige a diario a su trabajo como asistente terapéutica.

El suceso ocurrió entre las 10.30 y las 11 de este martes 9 de septiembre.

"Esta zona se ha vuelto insegura", comentó a Diario UNO la mujer y agregó que, hablando con otros padres y vecinos de la zona, le confirmaron que se habían registrado dos robos más en el último mes.

La calle Luzuriaga de la Quinta Sección, donde sucedió el robo en la mañana de este martes.

El auto es su herramienta de trabajo

Jacqueline explicó que su auto es su única herramienta de trabajo: es terapista ocupacional y con su vehículo visita todos los días geriátricos y otros centros asistenciales. "Esta situación me va a complicar la vida porque yo estoy todo el día yendo y viniendo de un trabajo a otro", relató.

Hasta el momento no ha sabido nada del vehículo. "Me dijeron que en el transcurso de la tarde (de este martes) me iba a llamar un fiscal, pero nadie se ha comunicado conmigo", destacó.

El auto fue robado en cuestión de minutos

Jacqueline contó que cuando fue a llevar a su hijo a la escuela, a las 8, estacionó en Luzuriaga, entre Coronel Rodríguez y Olascoaga. "Me bajé porque fui a acompañar a mi hijo a un paseo. Nos fuimos pasadas las 10. El robo debe haber sido entre las 10.30 y las 11", expresó.

Según contó la mujer, la directora de la escuela le dijo que había salido a las 11 y no vio el auto estacionado en donde Jacqueline lo había dejado.

