Un supuesto explosivo fue encontrado este martes en el Club Israelita Macabi. El artefacto fue hallado por uno de los chicos de la institución deportiva quien alertó a las autoridades y rápidamente llamaron a personal especializado de la Policía que trabajó en el predio, ubicado en calle Las Cañas 1950, de Guaymallén.
Preocupación en la sede deportiva
Encontraron un supuesto explosivo en el camping del Club Israelita Macabi y hubo un importante operativo
Personal de explosivos trabajó en el predio ubicado en calle Las Cañas 1950, de Guaymallén. Fue hallado por un chico de la institución