Preocupación en la sede deportiva

Encontraron un supuesto explosivo en el camping del Club Israelita Macabi y hubo un importante operativo

Personal de explosivos trabajó en el predio ubicado en calle Las Cañas 1950, de Guaymallén. Fue hallado por un chico de la institución

Pablo Abihaggle
Camping del Club Israelita Macabi.

Un supuesto explosivo fue encontrado este martes en el Club Israelita Macabi. El artefacto fue hallado por uno de los chicos de la institución deportiva quien alertó a las autoridades y rápidamente llamaron a personal especializado de la Policía que trabajó en el predio, ubicado en calle Las Cañas 1950, de Guaymallén.

Roberto Lask, presidente de la DAIA filial Mendoza, transmitió tranquilidad por Radio Nihuil y aseguró que no hubo una detonación, como se dijo en un principio, aunque los investigadores trabajaron en determinar si se trataba de un dispositivo real.

Noticia en desarrollo...

