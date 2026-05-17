El gimnasio más grande dentro de una terminal aérea está en Argentina y ahora se puede hacer ejercicio mientras esperas el vuelo

Además de que es una oportunidad maravillosa y extraña para hacer ejercicio, porque nadie se hubiera imaginado estar haciendo su rutina de ejercicios en un aeropuerto, este centro deportivo es incluso uno de los más grandes creados en una terminal aérea.
El gimnasio más grande dentro de una terminal aérea está en Argentina
Ya de por sí, estar en un aeropuerto es un momento placentero porque sabes que te subís a un avión para volar por las nubes a otra provincia o país y combinarlo con una actividad que mejora el estado de ánimo y nuestra salud es la mejor combinación que se ha creado nunca jamás, hasta ahora.
Básicamente, la experiencia de transitar por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cambió para siempre. Muchas son las personas que sufren las esperas largas y ahora podrían solucionarlas haciendo actividad física o simplemente quienes quieren mantener su rutina de entrenamiento antes de un vuelo podrán hacerlo sin problemas.
Así es como al combinar dos actividades casi esenciales para todas las personas, la terminal aérea más importante de Argentina inauguró la sede de SportClub más ambiciosa hasta la fecha, convirtiéndose en el gimnasio más grande del mundo ubicado dentro de un aeropuerto.
Cómo es el gimnasio SportClub dentro del aeropuerto
El gimnasio fue presentado oficialmente el pasado 30 de abril de este mismo año, y no es solo una sala de máquinas convencional como cualquier otra:
- Es un complejo de más de 3.000 metros cuadrados.
- Este tiene una ubicación estratégica dentro del predio.
- Ofrece servicios que parecen propios de un club de membresía exclusiva.
- Cuenta con una pileta descubierta y climatizada, ideal para relajarse.
- Las duchas de este sector están alimentadas con energía solar.
- El gimnasio cuenta con más de 1.200 metros cuadrados dedicados a la musculación con tecnología de última generación.
- Hay profesores para planes personalizados.
- Vestuarios de alta gama.
- Tiene un baño sauna.