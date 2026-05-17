El gimnasio más grande dentro de una terminal aérea está en Argentina y ahora se puede hacer ejercicio mientras esperas el vuelo

Ya de por sí, estar en un aeropuerto es un momento placentero porque sabes que te subís a un avión para volar por las nubes a otra provincia o país y combinarlo con una actividad que mejora el estado de ánimo y nuestra salud es la mejor combinación que se ha creado nunca jamás, hasta ahora.

Básicamente, la experiencia de transitar por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cambió para siempre. Muchas son las personas que sufren las esperas largas y ahora podrían solucionarlas haciendo actividad física o simplemente quienes quieren mantener su rutina de entrenamiento antes de un vuelo podrán hacerlo sin problemas.

Así es como al combinar dos actividades casi esenciales para todas las personas, la terminal aérea más importante de Argentina inauguró la sede de SportClub más ambiciosa hasta la fecha, convirtiéndose en el gimnasio más grande del mundo ubicado dentro de un aeropuerto.

aeropuerto, ezeiza, argentina, gimnasio (2) El gimnasio cuenta con musculación, entrenamiento funcional, equipamiento para fuerza, cardio y peso libre, pileta semiolímpica, saunas y vestuarios. Fuente Mercado Fitness

Cómo es el gimnasio SportClub dentro del aeropuerto

El gimnasio fue presentado oficialmente el pasado 30 de abril de este mismo año, y no es solo una sala de máquinas convencional como cualquier otra: