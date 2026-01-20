Renovaron el descuento de 40% por pago digital en el estacionamiento del aeropuerto de Mendoza

Para evitar ese cobro es que muchos eligen estacionarse en las afueras e ingresar luego cuando ya saben que el vuelo que esperan está por llegar o por salir.

Aeropuerto Mendoza.jpg Quienes se estacionan no más de 15 minutos en el aerpuerto de Mendoza, no pagan. Foto: Aeropuertos Argentina

Los decuentos en los estacionamientos de los aeropuertos

A través de sus canales digitales, Aeropuertos Argentina ofrece descuentos que van del 25% al 70%, sin tope, según el canal de pago. De esta manera, se posiciona la alternativa de llegar al aeropuerto con vehículo propio como una opción que según las autoridades es "económica, cómoda y eficiente, competitiva frente a otras alternativas de movilidad y alineada con una experiencia de uso ágil y digital".

El descuento más importante, válido tanto para los aeropuertos de Mendoza, Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, se consigue adquiriendo el servicio a través de la tienda online, con un beneficio de entre el 40% y el 70%, según la extensión de la estadía.

En Mendoza, el beneficio aplica exclusivamente para pagos realizados a través de ADA. Esta promoción es válida desde el 22 de diciembre hasta el 26 de junio de 2026, inclusive.

Para realizar el pago con ADA, se debe escanear el código QR, disponible en los estacionamientos y centros de cobro de los aeropuertos, que redirige automáticamente a una conversación de WhatsApp. Luego, se envía una foto del frente del ticket obtenido al ingresar al estacionamiento, y se recibe un link de Mercado Pago para completar el pago de manera digital, sin necesidad de pasar por una cabina de cobro, incluso sin contar con la aplicación instalada en el celular.

En el Aeropuerto Internacional de Bariloche y en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de Neuquén, los usuarios que abonen el estacionamiento a través del canal ADA accederán a un 20% de descuento. Estas promociones estarán vigentes hasta 25 de marzo de 2026, inclusive.

Adicionalmente, a través de la Tienda Online, se puede acceder a otros beneficios, como descuentos en el embalaje de equipaje, gastronomía, Fast Pass, Salas VIP y otros.