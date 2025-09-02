Inicio Policiales persecución
Travesura peligrosa

Un adolescente de 15 años le robó el auto a su padre y todo derivó en una persecución a tiros con la Policía

Lo que empezó como una travesura con un robo derivó en un ruidoso operativo y persecución en uno de los barrios residenciales de Godoy Cruz

Sebastián Salas
Sebastián Salas
La persecución a los tiros ocurrió en el barrio Trapiche de Godoy Cruz.

Una travesura de un adolescente terminó con un operativo policial que incluyó una persecución y disparos. El particular episodio ocurrió en la madrugada de este martes y alertó a varios vecinos de uno de un barrio residencial de Godoy Cruz, aunque afortunadamente la cuestión no pasó a mayores.

Cerca de las 4 de este martes, personal policial se encontraba realizando un patrullaje rutinario por la intersección de calles Ituzaingó y Pringles, en el interior de barrio Trapiche de Godoy Cruz.

En ese momento, los efectivos se toparon con un auto Renault Fluence por lo que procedieron a detenerlo para hacer un control. Sin embargo, el conductor del vehículo hizo caso omiso a la orden policial y emprendió una fuga por el interior de la barriada.

La persecución continuó a pie ya que el joven que manejaba y otra adolescente que lo acompañaba se bajaron del vehículo y comenzaron a correr, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad de vecinos del barrio Trapiche.

La policía realizó disparos intimidatorios hasta que el chico fue reducido

Durante varios metros, los efectivos policiales intentaron cercar al conductor y hasta realizaron disparos intimidatorios con sus armas de fuego reglamentarias. Finalmente, el chico desistió de su accionar en la persecución y fue reducido por los uniformados.

Lo primero que detectaron las autoridades es que se trataba de un menor de 15 años que vive a pocas cuadras del lugar donde se desarrolló la persecución. Por eso es que fueron a buscar a su padre, un hombre de 52 años que explicó que no sabía que su hijo estaba andando en el auto familiar y pensó que se encontraba durmiendo en su habitación.

El adolescente que protagonizó la persecución fue trasladado a la Comisaría 7 de Godoy Cruz, donde le realizaron un dosaje de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Luego fue entregado a su padre, ya que es ininmputable debido a su edad.

