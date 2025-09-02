Un adolescente de 15 años le robó el auto a su padre y todo derivó en una persecución a tiros con la Policía

Embed - Un adolescente de 15 años le robó el auto a su padre y fue perseguido por la Policía

La persecución continuó a pie ya que el joven que manejaba y otra adolescente que lo acompañaba se bajaron del vehículo y comenzaron a correr, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad de vecinos del barrio Trapiche.

La policía realizó disparos intimidatorios hasta que el chico fue reducido

Durante varios metros, los efectivos policiales intentaron cercar al conductor y hasta realizaron disparos intimidatorios con sus armas de fuego reglamentarias. Finalmente, el chico desistió de su accionar en la persecución y fue reducido por los uniformados.

Lo primero que detectaron las autoridades es que se trataba de un menor de 15 años que vive a pocas cuadras del lugar donde se desarrolló la persecución. Por eso es que fueron a buscar a su padre, un hombre de 52 años que explicó que no sabía que su hijo estaba andando en el auto familiar y pensó que se encontraba durmiendo en su habitación.

El adolescente que protagonizó la persecución fue trasladado a la Comisaría 7 de Godoy Cruz, donde le realizaron un dosaje de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Luego fue entregado a su padre, ya que es ininmputable debido a su edad.