Un motociclista terminó internado tras un accidente con una camioneta en Guaymallén

Un motociclista de 21 años quedó internado luego de un accidente que sufrió en Guaymallén, donde chocó con una camioneta. Los dos conductores fueron sometidos a test de alcoholemia que dieron negativo.
El accidente ocurrió alrededor de las 21 del viernes, cuando una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 57 años circulaba por calle Tirasso hacia el sur, mientras que el motociclista de 21 años iba por calle Santo Tomás de Aquino hacia el este, en Guaymallén.
Al llegar al cruce, alguno de los dos no vio el otro vehículo y se produjo el choque. Como consecuencia el joven de la moto quedó tendido en el suelo con una grave herida.
Otros personas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliar a las personas y llamaron al 911 para pedir la asistencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.
Cuando llegó la ambulancia, los médicos se dedicaron a la asistencia del motociclista, ya que el conductor de la camioneta estaba fuera de peligro.
Constataron que el joven de 21 años tenía una severa herida en su pierna izquierda y lo trasladaron rápidamente al Hospital Central, donde quedó internado tras el accidente.
Antes del traslado, personal de Tránsito de Guaymallén le hizo el test de alcoholemia al joven motociclista y al conductor de la camioneta y el resultado en ambos casos fue negativo.