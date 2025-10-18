Un motociclista terminó internado tras un accidente con una camioneta en Guaymallén

Otros personas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliar a las personas y llamaron al 911 para pedir la asistencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

El motociclista quedó internado

Cuando llegó la ambulancia, los médicos se dedicaron a la asistencia del motociclista, ya que el conductor de la camioneta estaba fuera de peligro.

Constataron que el joven de 21 años tenía una severa herida en su pierna izquierda y lo trasladaron rápidamente al Hospital Central, donde quedó internado tras el accidente.

Antes del traslado, personal de Tránsito de Guaymallén le hizo el test de alcoholemia al joven motociclista y al conductor de la camioneta y el resultado en ambos casos fue negativo.