Un motociclista sufrió la amputación de una pierna en un accidente contra un auto en Guaymallén

Como consecuencia del accidente, el auto golpeó directo en la pierna derecha del hombre de 38 años, quien quedó tendido en el suelo.

El motociclista tuvo una amputación de su pierna derecha

Los vecinos llamaron al 911 para pedir una ambulancia para asistir al hombre de la moto que estaba tendido en el suelo con una gran herida. Los primeros en llegar fueron los móviles de la Policía y luego el Servicio de Emergencia Coordinado.

Los médicos confirmaron que había sufrido la amputación de su pierna derecha, le hicieron las primeras medidas necesarias y lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore donde quedó internado.

Mientras asistían al motociclista, le hicieron un test de alcoholemia al joven de 18 años que manejaba el auto, y el resultado fue negativo.