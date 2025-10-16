Un motociclista de 38 años sufrió la amputación de su pierna derecha como consecuencia de un accidente que tuvo con un auto cuando circulaba por Guaymallén. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Lagomaggiore donde quedó internado.
Un motociclista sufrió la amputación de una pierna en un accidente contra un auto en Guaymallén
El accidente del motociclista ocurrió cuando quiso pasar a un auto y este giró a la izquierda para entrar a un domicilio. La alcoholemia fue negativa
Eran cerca de las 23 del miércoles cuando el hombre manejaba su moto Zanella hacia el norte por calle Buenos Vecinos al 5.900, a la altura del cruce con calle Las Acacias, de Guaymallén. Delante de él iba un joven de 18 años en un Chevrolet Corsa.
El motociclista se abrió de carril para pasarlo por la izquierda, pero en ese momento el conductor del auto giró hacia ese mismo lado para meterse en el puente de una casa, sin advertir al hombre de la moto.
Como consecuencia del accidente, el auto golpeó directo en la pierna derecha del hombre de 38 años, quien quedó tendido en el suelo.
El motociclista tuvo una amputación de su pierna derecha
Los vecinos llamaron al 911 para pedir una ambulancia para asistir al hombre de la moto que estaba tendido en el suelo con una gran herida. Los primeros en llegar fueron los móviles de la Policía y luego el Servicio de Emergencia Coordinado.
Los médicos confirmaron que había sufrido la amputación de su pierna derecha, le hicieron las primeras medidas necesarias y lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore donde quedó internado.
Mientras asistían al motociclista, le hicieron un test de alcoholemia al joven de 18 años que manejaba el auto, y el resultado fue negativo.