Un peatón murió al ser atropellado por el conductor de una moto en San Carlos. Como consecuencia del accidente se montó un operativo en el lugar con la Policía y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado. El motociclista quedó fue llevado a un hospital.
Accidente en San Carlos: un peatón murió tras ser atropellado por un motociclista
El accidente ocurrió en Chilecito, San Carlos, sobre la Ruta 40 en la noche del jueves. El peatón atropellado murió en el lugar
El accidente ocurrió alrededor de las 22.20 del jueves en la Ruta 40 vieja, en Chilecito, San Carlos, por donde circulaba un hombre en su moto KTM de 200 cilindradas.
El motociclista no habría advertido al peatón que caminaba por allí y lo embistió. Como consecuencia, la víctima cayó hacia una acequia.
Un peatón muerto por el accidente
Varios llamados alertaron sobre el accidente al 911 y a los pocos minutos llegó la Policía y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos constataron que el peatón había muerto como consecuencia del impacto.
Además, asistieron al motociclista quien también había caído de su rodado tras el accidente y fue trasladado a un hospital para ser asistido.