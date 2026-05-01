Accidente en San Carlos: un peatón murió tras ser atropellado por un motociclista

El accidente ocurrió alrededor de las 22.20 del jueves en la Ruta 40 vieja, en Chilecito, San Carlos, por donde circulaba un hombre en su moto KTM de 200 cilindradas.

El motociclista no habría advertido al peatón que caminaba por allí y lo embistió. Como consecuencia, la víctima cayó hacia una acequia.