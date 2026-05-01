Quién es el trabajador que murió en el violento accidente frontal entre una camioneta y un auto

La gravedad del accidente fue tal que uno de los acompañantes salió despedido del habitáculo y debió ser trasladado de urgencia en estado crítico.

La conmoción en la región por la tragedia fue inmediata y el dolor de la noticia llevó al Sindicato de Petroleros a suspender automáticamente el multitudinario evento por el 1° de mayo que iba a celebrarse en Rincón de los Sauces.

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Tragedia en Neuquén: quién era el trabajador que falleció en la tragedia

Luego de los intensos trabajos de rescate y las primeras diligencias en el lugar del accidente, fuentes oficiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Abel Fabián Montero, de 53 años. El hombre, que residía en la comarca petrolera de Cutral Co, era un reconocido trabajador de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI).

Al momento de la tragedia, Montero iba al mando de la camioneta Toyota Hilux junto a otras tres personas, y se dirigían justamente hacia el acto sindical que terminó siendo cancelado por el luto.

En la escena del accidente intervinieron dotaciones de bomberos, personal médico de emergencias y efectivos de la Policía de Neuquén, quienes asistieron a los heridos y los derivaron en ambulancia al Sanatorio Plaza Huincul.

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Tragedia en Neuquén: la investigación del accidente

Mientras la comunidad petrolera despide a Montero, los peritos continúan trabajando para esclarecer la mecánica exacta del choque que dejó al Clío sobre la calzada y a la camioneta volcada a la vera de la ruta.