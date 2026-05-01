El mediodía de este jueves se vio enlutado en Neuquén tras un gravísimo accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 17, en las cercanías del acceso a la meseta Buena Esperanza, una zona de intenso movimiento ligada a la actividad hidrocarburífera.
Quién es el trabajador que murió en el violento accidente frontal entre una camioneta y un auto
La violencia del accidente dejó a una persona fallecida y varios heridos. Se dirigían a un acto por el Día del Trabajador
Por motivos que aún son materia de investigación pericial, una camioneta Toyota Hilux de color bordó impactó de manera casi frontal contra un Renault Clío, desatando una verdadera fatalidad en la antesala del Día del Trabajador.
El nivel de violencia del impacto fue tal que el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar, mientras que al menos otras cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración.
La gravedad del accidente fue tal que uno de los acompañantes salió despedido del habitáculo y debió ser trasladado de urgencia en estado crítico.
La conmoción en la región por la tragedia fue inmediata y el dolor de la noticia llevó al Sindicato de Petroleros a suspender automáticamente el multitudinario evento por el 1° de mayo que iba a celebrarse en Rincón de los Sauces.
Tragedia en Neuquén: quién era el trabajador que falleció en la tragedia
Luego de los intensos trabajos de rescate y las primeras diligencias en el lugar del accidente, fuentes oficiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Abel Fabián Montero, de 53 años. El hombre, que residía en la comarca petrolera de Cutral Co, era un reconocido trabajador de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI).
Al momento de la tragedia, Montero iba al mando de la camioneta Toyota Hilux junto a otras tres personas, y se dirigían justamente hacia el acto sindical que terminó siendo cancelado por el luto.
En la escena del accidente intervinieron dotaciones de bomberos, personal médico de emergencias y efectivos de la Policía de Neuquén, quienes asistieron a los heridos y los derivaron en ambulancia al Sanatorio Plaza Huincul.
Tragedia en Neuquén: la investigación del accidente
Mientras la comunidad petrolera despide a Montero, los peritos continúan trabajando para esclarecer la mecánica exacta del choque que dejó al Clío sobre la calzada y a la camioneta volcada a la vera de la ruta.