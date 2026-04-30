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Chocaron un camión y una camioneta en San Martín y un conductor salió herido

El herido en el accidente tiene 56 años y, según el reporte oficial, su camioneta fue embestida por el camionero, de 33 años. Ambos son de Rivadavia

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El camión que protagonizó el accidente con una camioneta en San Martín

El camión que protagonizó el accidente con una camioneta en San Martín

Accidente a primera hora de este jueves. El conductor de una camioneta Nissan salió herido como consecuencia del choque con un camión, a las 6.40 en San Martín, sobre el puente ubicado en la Ruta 7 y carril Buen Orden.

El hecho fue calificado como lesiones culposas y la víctima sufrió politraumatismos.

De acuerdo al reporte oficial, en el lugar del accidente había escasa visibilidad e iluminación natural.

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Un cami&oacute;n y un auto protagonizaron un accidente que termin&oacute; con un herido en San Mart&iacute;n. Imagen ilustrativa.

Un camión y un auto protagonizaron un accidente que terminó con un herido en San Martín. Imagen ilustrativa.

Los protagonistas del choque fueron los conductores de un camión Fiat celeste y de una camioneta Nissan Frontier.

El primero, de 33 años, con domicilio en La Central, Rivadavia; el otro, de 56 años, también domiciliado en ese distrito.

De acuerdo al informe oficial, "ambos rodados circulaban por la Ruta 7 en dirección este-oeste, y al arribar al puente de Buen Orden, el camión colisionó a la Nissan Frontier en su lateral derecho (sector acompañante), provocando que este último finalice su marcha sobre el cantero central divisorio de ambas arterias".

Trabajaron efectivos de la Comisaría 12, de la Policía Vial de San Martín y de la Policía Científica.

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