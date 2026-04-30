Chocaron un camión y una camioneta en San Martín y un conductor salió herido

Policía móviles Seguridad Un camión y un auto protagonizaron un accidente que terminó con un herido en San Martín. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los protagonistas del choque fueron los conductores de un camión Fiat celeste y de una camioneta Nissan Frontier.

El primero, de 33 años, con domicilio en La Central, Rivadavia; el otro, de 56 años, también domiciliado en ese distrito.

De acuerdo al informe oficial, "ambos rodados circulaban por la Ruta 7 en dirección este-oeste, y al arribar al puente de Buen Orden, el camión colisionó a la Nissan Frontier en su lateral derecho (sector acompañante), provocando que este último finalice su marcha sobre el cantero central divisorio de ambas arterias".

Trabajaron efectivos de la Comisaría 12, de la Policía Vial de San Martín y de la Policía Científica.