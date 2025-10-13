Un motociclista murió en un accidente al chocar con una camioneta que circulaba en contramano

Las víctimas quedaron tendidas en la calzada, y varios llamados al 911 alertaron sobre el accidente. La Policía y personal de Tránsito llegaron al lugar y constataron que había 2 heridos, pero uno de ellos no reaccionaba.

Los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a las víctimas y constataron que Breccia había muerto en el lugar, mientras que su compañero estaba muy grave y lo trasladaron al Hospital Central.

Hospital Central (11).jpeg La otra víctima del accidente quedó internado en el Hospital Central en muy grave estado. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

El accidente quedó grabado por las cámaras de seguridad

Al revisar las imágenes registradas por las cámaras constataron que el conductor de la camioneta circulaba por calle Mitre hacia el Sur desde el cruce con calle Godoy Cruz, donde se termina el doble sentido, y de esa manera confirmaron que iba en contramano.

Le hicieron el test de alcoholemia al hombre de 53 años que manejaba en contramano y el resultado fue negativo, pero de todas formas quedó demorado a disposición de la Justicia por el accidente.