Otro herido grave

Un motociclista murió en un accidente al chocar con una camioneta que circulaba en contramano

El accidente fue en Guaymallén donde el conductor de una camioneta circulaba en contramano por calle Mitre. El motociclista murió y su acompañante quedó grave

Por UNO
El accidente fue en calles Mitre y Saavedra

El accidente fue en calles Mitre y Saavedra, de Guaymallén, por donde el conductor de la camioneta circuló en contramano hacia el sur. ﻿Imagen ilustrativa.

Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Un motociclista de 30 años murió y su acompañante de 29 años sufrió graves heridas luego de un accidente ocurrido con una camioneta que circulaba en contramano por Guaymallén. El conductor que provocó el hecho no estaba alcoholizado. Las cámaras de seguridad de la zona registraron cómo fue el hecho fatal.

La víctima fatal del accidente fue identificada como Oscar Emanuel Breccia, de 30 años, mientras que su acompañante Alejandro Mansilla, de 29 años, sufrió graves heridas y quedó internado en el Hospital Central.

Policía móviles Seguridad
El motociclista que murió en el accidente fue identificado como Oscar Emanuel Breccia, de 30 años. Imagen ilustrativa.

El accidente ocurrió alrededor de las 2.50 de este lunes, cuando un hombre de 53 años iba al mando de su camioneta Toyota Hilux por calle Mitre en contramano hacia el sur, hasta que al llegar al cruce con calle Saavedra chocó a los motociclistas que iban hacia el este, en San José, Guaymallén.

Las víctimas quedaron tendidas en la calzada, y varios llamados al 911 alertaron sobre el accidente. La Policía y personal de Tránsito llegaron al lugar y constataron que había 2 heridos, pero uno de ellos no reaccionaba.

Los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a las víctimas y constataron que Breccia había muerto en el lugar, mientras que su compañero estaba muy grave y lo trasladaron al Hospital Central.

Hospital Central (11).jpeg
La otra víctima del accidente quedó internado en el Hospital Central en muy grave estado. Imagen ilustrativa.

El accidente quedó grabado por las cámaras de seguridad

Al revisar las imágenes registradas por las cámaras constataron que el conductor de la camioneta circulaba por calle Mitre hacia el Sur desde el cruce con calle Godoy Cruz, donde se termina el doble sentido, y de esa manera confirmaron que iba en contramano.

Le hicieron el test de alcoholemia al hombre de 53 años que manejaba en contramano y el resultado fue negativo, pero de todas formas quedó demorado a disposición de la Justicia por el accidente.

