Un conductor borracho tuvo un accidente cuando manejaba su camioneta por Godoy Cruz, donde perdió el control y chocó. Solo sufrió un golpe leve en la cara que no necesitó ser trasladado a un hospital, pero el test de alcoholemia reveló todo lo que había tomado de tomar el volante nuevamente.
Un conductor borracho chocó en Godoy Cruz y le sacaron la camioneta además de la licencia de conducir
El hombre de 36 años viajaba solo cuando perdió el control y chocó en Godoy Cruz. El test del conductor borracho dio 3 veces más de lo permitido por ley
El accidente ocurrió alrededor de las 0.30 de este sábado en Rodríguez Peña y calle 9 de Julio, en la zona industrial de Godoy Cruz, por donde el hombre de 36 años manejaba su Toyota Hilux hacia el oeste.
Como consecuencia de perder el control de la camioneta, se fue hacia la pared divisoria de los carriles y chocó. Los médicos de una ambulancia que lo asistieron en el lugar constataron que solo tenía un golpe muy leve en la cara y no requería ser llevado a un centro asistencial.
Operativo por un conductor borracho en Godoy Cruz
Una vez que verificaron que el hombre estaba bien, la Policía y personal de Tránsito municipal siguieron con el protocolo correspondiente, además que ya tenían la sospecha que el hombre estaba borracho.
Para confirmarlo y poder tomar medidas concretas, le hicieron el test y confirmaron que tenía 2,14 gramos de alcohol en sangre, lo que representa 3 veces más de lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza que permite hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre para conductores particulares.
Como consecuencia de este resultado del conductor borracho, personal de Tránsito de Godoy Cruz le secuestró la camioneta y también la licencia de conducir.