Un conductor borracho chocó en Godoy Cruz y le sacaron la camioneta además de la licencia de conducir

El accidente ocurrió alrededor de las 0.30 de este sábado en Rodríguez Peña y calle 9 de Julio, en la zona industrial de Godoy Cruz, por donde el hombre de 36 años manejaba su Toyota Hilux hacia el oeste.

Policía móviles Seguridad Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Como consecuencia de perder el control de la camioneta, se fue hacia la pared divisoria de los carriles y chocó. Los médicos de una ambulancia que lo asistieron en el lugar constataron que solo tenía un golpe muy leve en la cara y no requería ser llevado a un centro asistencial.