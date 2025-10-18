Una víctima de robo y abuso sexual reconoció a dos sospechosos por su olor a "mugre y alcohol"

comisaria 19 junin.jpg La comisaría de Junín intervino en el robo.

Las pruebas claves del robo y abuso sexual

La investigación reconstruyó que el 5 de julio pasado, en horas de la mañana, dos jóvenes ingresaron a un local de indumentaria deportiva ubicado en avenida Mitre, en pleno centro de Junín. Allí se encontraban la dueña, de 66 años, y una de sus hijas. Cuando esta última se retiró a hacer unas compras, cerca de las 11.30, el dúo de jóvenes volvió al lugar y desnudó sus verdaderas intenciones: cometer un robo.

En cuestión de segundos amenazaron con una supuesta arma de fuego y con una tijera a la mujer. "No grités porque te voy a matar. Dame la plata", le dijeron. De esta forma le robaron su teléfono celular.

Pero el asalto no terminó allí. El mayor de los ladrones agarró del rostro a la víctima, la llevó al baño del local e intentó abusarla sexualmente por vía vaginal y oral. La comerciante se resistió y el delincuente, sin concretar la violación, la dejó encerrada en el sanitario. Ambos malvivientes huyeron con remeras, chalecos y camisetas deportivas de clubes como River, Boca e Inter de Miami. La propietaria logró forzar la puerta del baño una hora después y pidió auxilio.

El edificio de Tribunales de San Martín. Foto: Horacio Rodriguez. El robo y abuso sexual se investiga en Tribunales de San Martín.

El primero en caer detenido en la causa fue el Junior Salinas. Un vecino del comercio, que estaba lavando su auto en la calle, vio que salía corriendo del lugar al momento del robo y lo señaló porque lo conocía de antes. Se realizó un allanamiento en su propiedad y se encontró una mochila que contenía parte de las prendas de ropa sustraídas del negocio en Junín. En tanto que Arielito Díaz fue entregado por su padrastro horas después, cuando el robo ya era noticia en distintos medios de comunicación.

Una de las pruebas claves en la causa es la rueda de reconocimiento que se realizó. La víctima del robo y abuso sexual no alcanzó a ver las características de los autores ya que cuando la abordaron le corrieron los lentes de su rostro y no podía observar con claridad. Pero sí declaró que los ladrones tenían el mismo olor a "mugre y alcohol" que la pareja de jóvenes que había ingresado minutos antes a consultar por una campera.

Al establecer el vínculo con los supuestos clientes, se realizó una rueda de reconocimiento con la hija de la mujer, quien estaba presente en ese momento y también declaró sobre el particular olor de ellos. La chica señaló al Junior y al Arielito como las personas que habían ingresado al local minutos antes del robo.