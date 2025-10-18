Elecciones: los 4 pedidos de empresarios mendocinos a los candidatos al Congreso

Los 6 ejes de los encuentros entre empresarios y candidatos

Las cinco reuniones se dieron en la sede de la FEM. Desde la entidad contaron a Diario UNO que los temas centrales que se abordaron tuvieron que ver con el presente y el futuro de Mendoza, con foco en el desafío de recuperar condiciones de competitividad para las pymes.

En ese marco, se destacaron 6 ejes:

La presión fiscal

El acceso al financiamiento productivo

La infraestructura estratégica

La energía

Los recursos naturales y regalías

La innovación tecnológica

“Nuestro propósito es generar un ámbito de encuentro donde la política y el sector productivo puedan dialogar, coincidir y construir una agenda común para Mendoza. Creemos que el desarrollo requiere de una visión compartida y del compromiso de todos los actores, tanto públicos como privados”, expresó Santiago Laugero, presidente de la FEM.

“La FEM reafirma su vocación de trabajar con una mirada estratégica y de largo plazo, basada en la articulación entre el Estado, las empresas y la sociedad. Solo a través del diálogo y la cooperación podremos sentar las bases de una Mendoza más productiva, innovadora y sostenible”, concluyó Laugero, representante de los empresarios.