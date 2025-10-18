Con Emir Félix y Marisa Uceda a la cabeza, el PJ celebró el día de la lealtad con un acto en Maipú

Félix subrayó además que recorrieron todos los departamentos de Mendoza, visitando barrios, pymes, empresas, productores y familias. “Hemos hablado con nuestros jubilados y con personas con discapacidad, con cada familia mendocina. Esta es la manera de estar cerca de la gente”, agregó.

El candidato resaltó que, además de Maipú, se realizaron actos en otros departamentos como San Rafael, General Alvear y Malargüe, evidenciando la continuidad de la actividad territorial del partido.

La visión de otros referentes

Marisa Uceda, candidata a diputada nacional, hizo hincapié en la situación social y la necesidad de atención a los sectores más vulnerables. “Compañeras y compañeros, basta de sometimiento, basta de miedo y basta de hambre”, señaló, en referencia a las dificultades que atraviesan jubilados y familias.

Marisa Uceda dia de la lealtad Marisa Uceda, candidata a diputada nacional en el acto junto a Emir Félix y Matías Stevanato por el Día de la Lealtad. Foto: Gentileza

Por su parte, Matías Stevanato resaltó la labor de los municipios gobernados por el Justicialismo, destacando la gestión cercana a la comunidad. “Gobernar es estar al lado de cada familia, de cada comercio, de cada empresa. Gobernar es generar oportunidades y construir un presente mejor todos los días”, afirmó.

La jornada combinó discursos, reconocimiento a la militancia y la reafirmación de la presencia activa del partido en distintos puntos de la provincia, marcando la relevancia de la participación territorial y la interacción directa con la comunidad.