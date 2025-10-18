El Centro Social y Recreativo de Rodeo del Medio, en Maipú, fue el lugar elegido por el Partido Justicialista de Mendoza para celebrar el Día de la Lealtad Peronista.
Con Emir Félix y Marisa Uceda a la cabeza, el PJ celebró el día de la lealtad con un acto en Maipú
Los principales candidatos a diputados nacionales encabezaron un acto en lo que fue un 17 de octubre teñido por el espíritu preelectoral
La actividad fue encabezada por el candidato a diputado Nacional de Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix, la postulante en segundo término a una banca en el Congreso Nacional, Marisa Uceda también formó parte del encuentro cómo el actual intendente de Maipú y postulante en tercer lugar del Frente, Matías Stevanato y la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis, el intendente de Tunuyán Emir Andraos, entre otros referentes.
“El Peronismo respira y está activo”
En su discurso, Emir Félix destacó la importancia del encuentro y la participación de la militancia. “Aquellos que decían que el peronismo estaba muerto, les quiero decir que el peronismo respira, late, está activo y se pone de pie”, afirmó.
Félix subrayó además que recorrieron todos los departamentos de Mendoza, visitando barrios, pymes, empresas, productores y familias. “Hemos hablado con nuestros jubilados y con personas con discapacidad, con cada familia mendocina. Esta es la manera de estar cerca de la gente”, agregó.
El candidato resaltó que, además de Maipú, se realizaron actos en otros departamentos como San Rafael, General Alvear y Malargüe, evidenciando la continuidad de la actividad territorial del partido.
La visión de otros referentes
Marisa Uceda, candidata a diputada nacional, hizo hincapié en la situación social y la necesidad de atención a los sectores más vulnerables. “Compañeras y compañeros, basta de sometimiento, basta de miedo y basta de hambre”, señaló, en referencia a las dificultades que atraviesan jubilados y familias.
Por su parte, Matías Stevanato resaltó la labor de los municipios gobernados por el Justicialismo, destacando la gestión cercana a la comunidad. “Gobernar es estar al lado de cada familia, de cada comercio, de cada empresa. Gobernar es generar oportunidades y construir un presente mejor todos los días”, afirmó.
La jornada combinó discursos, reconocimiento a la militancia y la reafirmación de la presencia activa del partido en distintos puntos de la provincia, marcando la relevancia de la participación territorial y la interacción directa con la comunidad.