Arrancó el Coloquio IDEA: a la espera de Caputo, los empresarios pidieron "reglas de juego claras"

“Tenemos que saber en qué cancha jugamos. El partido tiene sus reglas. ¿Cómo podemos hacer para que tengamos reglas más claras a largo plazo? Por supuesto que pueden ir cambiando, como en todos los deportes, pero tenemos que saber a qué jugamos, tener claridad y previsibilidad para poder ser más productivos", expresó Bosch.

image El presidente del 61° Coloquio IDEA, Mariano Bosch, en la apertura del evento que reúne a cientos de empresarios y se realiza en Mardel

Y subrayó que “tenemos que salir a jugar el partido con la convicción de que podemos competir en serio”.

Reforma laboral e impositiva, en la agenda de IDEA

Asimismo, desde el Coloquio IDEA destacaron el poder de la sinergia entre las empresas argentinas en este contexto.

Para Bosch "todos los que estamos acá competimos en muchísimos mercados, pero también somos proveedores y clientes unos de otros. Estamos colaborando entre nosotros con alianzas de largo y de corto plazo. Compitiendo y colaborando. La competencia nos hace mejores, nos lleva al siguiente nivel. Eso mismo pasa en un equipo".

En esa línea, los empresarios que organizaron el Coloquio resaltaron que entre los puntos a discutir están "el marco laboral, los impuestos, la justicia". Y que todo deber redundar en "uno de los puntos más importantes en que debemos enfocarnos: la productividad tiene que ser nuestra obsesión”.

Al respecto, días atrás, en una entrevista periodística el propio Milei había anticipado que impulsará una reforma laboral, viejo anhelo de los empresarios . Esto, tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El gobierno en el Coloquio, con Caputo y sin Milei

En la segunda jornada, este jueves 16, la atención estará centrada en la figura del ministro de Economía Luis Caputo, recién llegado de Estados Unidos tras la cumbre entre el presidente Milei y su anfitrión Donald Trump.

Se espera que Caputo, que hablará a las 11 a los empresarios, aproveche el atril del 61° Coloquio IDEA no solo para repasar y resaltar los anuncios relativos a la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina, sino también para anticipar otros que aún no se dan a conocer, como el acuerdo comercial en ciernes entre ambos países.

Hasta la semana pasada los organizadores se entusiasmaban con la presencia del presidente, que luego se excusó de participar por cuestiones de su agenda de campaña electoral. Hace dos años, antes de ser electo, Milei había desistido de participar del 59° Coloquio IDEA para organizar una contracumbre con empresarios también en Mar del Plata.

Pero la de Adorni y Caputo no son las únicas presencias oficiales en el evento. También es parte del programa el ministro de Transformación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, que el viernes cerca del mediodía hablará al auditorio del Coloquio sobre los logros del gobierno en materia de privatizaciones y su plan para lo que viene.