Milei hizo una contracumbre empresaria cerca del Coloquio de IDEA para exponer sus propuestas

Javier Milei en Mar del Plata.jpg Javier Milei en la contracumbre del Coloquio de IDEA.

Milei aseguró tener un plan para salir "de esta miseria"

Javier Milei les dijo a los empresarios: "Voy a presentar cómo se sale de esta miseria".

El candidato de la derecha volvió a desestimar un default de la deuda: "Cuando tuvimos la charla con el Fondo Monetario Internacional dije que los contratos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla, eso significa que vamos a pagar la deuda".

Y criticó los rumores que alientan la teoría de que el economista no reconocería los compromisos: "Me parece una irresponsabilidad, no vale todo, no se puede estar agitando el caos en una situación tan delicada".

Cuanto más alto está el precio del dólar, dolarizar es más fácil para nosotros. Eliminar el Banco Central es una política inamovible porque creemos que hay una cuestión de índole moral y hay una cuestión de índole técnica Cuanto más alto está el precio del dólar, dolarizar es más fácil para nosotros. Eliminar el Banco Central es una política inamovible porque creemos que hay una cuestión de índole moral y hay una cuestión de índole técnica

"Es que la cantidad de dinero en la economía, la oferta de dinero, lo único que hace es determinar el nivel de precios. Nosotros tenemos distintas alternativas para hacer la dolarización y nosotros pensamos que el principal problema es político, con la emisión de dinero para financiar el fisco", detalló.

Además, contó por qué decidió no asistir a IDEA: "Tenía pactado hace cuatro meses. También puedo elegir no ir a un lugar, en especial si no me tratan bien". De todos modos aserguró que que el desarrollo en paralelo del coloquio empresarial IDEA se trató de una "total casualidad".

"Quieren venir todos para acá, les queda ahí (en el coloquio IDEA) el descarte. No creo sea una contracumbre, fue total casualidad porque esto lo pactamos en junio", afirmó el candidato en declaraciones a la prensa en la previa del almuerzo con los empresarios.

Empresarios con Milei.jpg Un grupo de empresarios llega al almuerzo con Milei.

Del encuentro, en n local gastronómico ubicado en Rawson al 1457 de la ciudad balnearia, participaron unos 50 empresarios; entre ellos Martín Cabrales (Cabrales), Juan Patricio Supervielle (Banco Supervielle), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Guillermo Cerviño (Comafi) y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina).

También estuvieron Martin Pereda, Ignacio Viale, Rodrigo Fernández Pietro y Guillermo Cerviño (Comafi).

Junto a Milei participaron del almuerzo su hermana Karina; la candidata a gobernadora de Buenos Aires, Carolina Pìparo; el postulante a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra; y la periodista Marcela Pagano, aspirante a diputada nacional.

"Hemos recibido más de 500 solicitudes de gente que quería venir para acá, pero hay un problema de restricción física", aseguró Milei antes de ingresar.

Además, reiteró su acusación contra la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich de haber participado en Montoneros: "Que siga adelante con la denuncia, que vaya y que explique a la Justicia a qué se dedicaba en los '70".

El candidato aseguró esta semana en declaraciones televisivas que Bullrich había "puesto bombas en jardines de infantes" y que había "militado en Montoneros", por lo que Bullrich presentó una demanda penal contra el libertario.

