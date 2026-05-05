Aerolíneas Argentinas ahora cobra el equipaje de mano: cuánto sube el costo en el pasaje

aerolíneas avión.jpg El pasaje más barato ahora solo incluye un artículo personal de hasta tres kilos, que debe ubicarse debajo del asiento delantero.

Cómo quedan las nuevas tarifas

El nuevo esquema tarifario introduce diferencias más marcadas entre categorías. La tarifa base —la más económica— queda limitada al equipaje mínimo. En cambio, las opciones superiores, como la tarifa Plus, continúan incluyendo el carry on dentro del precio final del pasaje.

De esta forma, el sistema se asemeja al modelo que ya aplican las aerolíneas low cost, donde el precio inicial es más bajo, pero los servicios adicionales se pagan por separado. La empresa explicó que el objetivo es “transparentar los precios” y permitir una comparación más directa con otras compañías del mercado.

Impacto en los pasajeros

El cambio tiene un efecto directo sobre quienes buscan las tarifas más económicas. Si bien el precio base puede resultar más bajo, el costo total del viaje puede incrementarse al sumar servicios que antes estaban incluidos.

Por ejemplo, un pasajero que viaje con carry on deberá añadir más de $40.000 por tramo, lo que en un vuelo ida y vuelta puede superar los $80.000 adicionales. Este esquema también obliga a planificar con mayor detalle el equipaje antes de viajar. Aquellos que no abonen el adicional deberán ajustarse al límite de un bolso pequeño, lo que podría resultar insuficiente en viajes de diez días o más.

Qué pasa con los vuelos internacionales

La modificación alcanza únicamente a los vuelos de cabotaje. En los servicios internacionales, la política de equipaje no presenta cambios por el momento. Además, la empresa aclaró que quienes ya hayan comprado sus pasajes antes de la implementación de la medida mantendrán las condiciones originales, sin cargos adicionales.

El nuevo esquema no es exclusivo del mercado local. En los últimos años, las aerolíneas tradicionales adoptaron modelos de tarifas segmentadas para competir con las low cost y aumentar sus ingresos por servicios adicionales.

equipaje-mano.jpg Chau al equipaje de mano. Habrá que sumar unos $40.000 por tramo en los vuelos de cabotaje.

Este sistema, conocido como “tarifa básica”, suele ofrecer precios iniciales más bajos pero con restricciones en equipaje, selección de asientos o cambios de pasaje. En ese contexto, la decisión de Aerolíneas Argentinas se alinea con una tendencia global que busca diferenciar precios según el nivel de servicio contratado.

Recomendaciones para viajar

Con este cambio, especialistas en turismo sugieren revisar en detalle qué incluye cada tarifa antes de comprar. También recomiendan calcular el costo total del viaje, sumando equipaje y otros servicios, para evitar sorpresas.

Otra alternativa es comparar directamente tarifas más altas que ya incluyan equipaje, ya que en algunos casos la diferencia final puede ser menor. El nuevo esquema ya está vigente y modifica una de las condiciones más valoradas por los pasajeros: la posibilidad de llevar equipaje de mano sin costo adicional.