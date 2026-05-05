En una movida para incentivar el consumo, el Banco de la Nación Argentina puso en marcha una campaña de beneficios a través de su marketplace, la Tienda BNA+. Durante todo mayo estará disponible la posibilidad de comprar con una financiación de 18 cuotas sin interés.
Especial de Banco Nación para comprar electrodomésticos en 18 cuotas sin interés en Tienda BNA+
Banco Nación lanzó durante mayo una promoción de 18 cuotas sin interés en la mayoría de los productos de la tienda BNA+. Y con novedades
La iniciativa está destinada a clientes que posean tarjetas de crédito Visa o MasterCard emitidas por el banco.
El objetivo central, según comunicaron desde el banco es permitir el acceso a bienes durables como electrodomésticos y dispositivos tecnológicos. Como extra, aquellas personas que perciben sus haberes en el BNA suman un 20% de descuento adicional, con un tope de devolución de $15.000.
Productos destacados y beneficios del Banco Nación en Tienda BNA+
El catálogo web incluye una amplia gama de artículos, desde pequeños accesorios de cocina hasta equipamiento premium para el hogar. Entre las opciones más buscadas por los consumidores dentro de la plataforma se destacaron:
- Tecnología y TV: Smart TV Samsung Crystal 4K de 55” por $1.149.999.
- Celulares Xiaomi Redmi Note 14 por $887.219.
- Línea Blanca y Limpieza: lavarropas automático Philco (sistema inverter) a $950.700 y aspiradoras robot Gadnic por $129.799.
- Muebles y Hogar: sillones de dos cuerpos con conexión USB por $1.199.900 y yogurteras eléctricas Tivoli a $32.999.
Aunque la oferta es mucho más amplia y abarca cientos de productos.
Según indicaron desde la entidad, este tipo de acciones busca consolidar al canal digital como la vía principal para que los clientes concreten compras importantes con condiciones de pago accesibles.