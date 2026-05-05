Especial de Banco Nación para comprar electrodomésticos en 18 cuotas sin interés en Tienda BNA+

La iniciativa está destinada a clientes que posean tarjetas de crédito Visa o MasterCard emitidas por el banco.

El objetivo central, según comunicaron desde el banco es permitir el acceso a bienes durables como electrodomésticos y dispositivos tecnológicos. Como extra, aquellas personas que perciben sus haberes en el BNA suman un 20% de descuento adicional, con un tope de devolución de $15.000.