Milei pasó por Santiago del Estero para respaldar a los candidatos locales de La Libertad Avanza

Los cánticos y aplausos marcaron el tono del encuentro, mientras los dirigentes locales acompañaban a Milei en una serie de reuniones breves con militantes y simpatizantes. La actividad reflejó la intención del partido de consolidar su presencia en la provincia.

Milei apuntó a fortalecer las ideas de La Libertad Avanza

Durante su intervención, Milei destacó la relevancia de las provincias como Santiago del Estero en el desarrollo político y económico del país. Subrayó la necesidad de fortalecer las ideas de La Libertad Avanza y la participación ciudadana, sin confrontar directamente con otras fuerzas pero haciendo alusión a la dinámica política nacional.

En este contexto, señaló la importancia de ampliar el alcance de LLA y fortalecer la presencia del partido en provincias donde históricamente predominan otras fuerzas políticas.

Javier Milei en Santiago del Estero

El tramo final de la campaña 2025

La visita a Santiago del Estero forma parte del tramo final de la campaña de Milei de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la jornada también se previeron actividades en Tucumán, siguiendo el mismo esquema de recorridas y encuentros con candidatos locales.

La presencia del presidente en la provincia buscó reforzar a los candidatos locales de LLA y motivar a los militantes de cara a los comicios. La actividad concluyó con reuniones con dirigentes locales y una recorrida por la sede partidaria, en un clima de movilización y respaldo ciudadano.