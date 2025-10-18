A tan solo 8 días de las elecciones 2025, el Javier Milei llegó a Santiago del Estero para acompañar a los candidatos locales de La Libertad Avanza: Tomás Figueroa y Laura Godoy. Acompañado por su hermana Karina y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. La jornada incluyó una recorrida por la sede partidaria en el centro de la ciudad.
Milei pasó por Santiago del Estero para respaldar a los candidatos locales de La Libertad Avanza
El presidente visitó la sede del partido y se encontró con militantes y postulantes al Senado y Diputados en un acto con fuerte respaldo de sus seguidores
En esta visita, fue recibido con cánticos y aplausos por militantes libertarios y el presidente compartió un breve discurso en el que resaltó la importancia de la participación provincial y la ampliación del espacio político de LLA. Durante la actividad, se observó un clima de entusiasmo por parte de los seguidores que acompañaron al mandatario a lo largo de su visita.
Caluroso recibimiento para Milei en Santiago del Estero
Al llegar al local de LLA en calle 24 de Septiembre 255, el presidente fue recibido por militantes con gritos de “Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Libertad, libertad”. Junto a su hermana Karina, presidente nacional del partido, y el ministro Catalán, ingresó al primer piso de la sede, donde se encontraron con los candidatos locales Tomás Figueroa, aspirante al Senado, y Laura Godoy, postulante a la Cámara de Diputados.
Los cánticos y aplausos marcaron el tono del encuentro, mientras los dirigentes locales acompañaban a Milei en una serie de reuniones breves con militantes y simpatizantes. La actividad reflejó la intención del partido de consolidar su presencia en la provincia.
Milei apuntó a fortalecer las ideas de La Libertad Avanza
Durante su intervención, Milei destacó la relevancia de las provincias como Santiago del Estero en el desarrollo político y económico del país. Subrayó la necesidad de fortalecer las ideas de La Libertad Avanza y la participación ciudadana, sin confrontar directamente con otras fuerzas pero haciendo alusión a la dinámica política nacional.
En este contexto, señaló la importancia de ampliar el alcance de LLA y fortalecer la presencia del partido en provincias donde históricamente predominan otras fuerzas políticas.
El tramo final de la campaña 2025
La visita a Santiago del Estero forma parte del tramo final de la campaña de Milei de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la jornada también se previeron actividades en Tucumán, siguiendo el mismo esquema de recorridas y encuentros con candidatos locales.
La presencia del presidente en la provincia buscó reforzar a los candidatos locales de LLA y motivar a los militantes de cara a los comicios. La actividad concluyó con reuniones con dirigentes locales y una recorrida por la sede partidaria, en un clima de movilización y respaldo ciudadano.