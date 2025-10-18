Abogados mendocinos le contestaron a Javier Milei, que trató de "caranchos" a los laboralistas

Abogados, contra el destrato de Javier Milei

Javier Milei trató de "caranchos de la industria del juicio" a los abogados laboralistas durante el anuncio de un proyecto de reforma de la legislación laboral argentina.

El objetivo de esa modificación, dijo el Presidente de la Nación, que buscará "terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino en los últimos 15 años” y, a su vez, “quitarles poder a los caranchos laboralistas”.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, lamentó "las desafortunadas manifestaciones del presidente de la República” en representación de casi 90 mil matriculados.

Gil Lavedra, quien formó parte del Tribunal Penal que condenó a los genocidas de la dictadura militar, destacó: “Como hemos sostenido reiteradamente, los abogados y abogadas no hacemos las leyes ni tampoco las aplicamos; nuestra tarea es defender los derechos que la legislación, fruto de la voluntad popular, consagra”.