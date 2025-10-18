Abogados mendocinos le contestaron a Javier Milei, que trató de "caranchos" a los laboralistas

El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza rechazó las expresiones del Presidente, Javier Milei, sobre los abogados laboralistas, a quienes trató de "caranchos de la industria del juicio".
El Colegio de Abogados se sumó al rechazo de letrados del país contra los dichos de Javier Milei sobre la industria del juicio
A través de un comunicado publicado en su sitio oficial, el directorio del Colegio de Abogados que preside Sergio Molina dijo que "la abogacía laboralista garantiza el acceso a la justicia y la defensa de derechos en relaciones desiguales. Cualquier inconducta profesional debe denunciarse ante la Justicia o los Tribunales de Ética, no mediante descalificaciones públicas".
Los abogados mendocinos se sumaron al rechazo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y de abogados de Santa Fe, que le contestaron a Javier Milei: "No hacemos leyes y tampoco las aplicamos. Es preocupante y lamentable que tales afirmaciones provengan de quien ocupa la máxima magistratura del país".
Javier Milei trató de "caranchos de la industria del juicio" a los abogados laboralistas durante el anuncio de un proyecto de reforma de la legislación laboral argentina.
El objetivo de esa modificación, dijo el Presidente de la Nación, que buscará "terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino en los últimos 15 años” y, a su vez, “quitarles poder a los caranchos laboralistas”.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, lamentó "las desafortunadas manifestaciones del presidente de la República” en representación de casi 90 mil matriculados.
Gil Lavedra, quien formó parte del Tribunal Penal que condenó a los genocidas de la dictadura militar, destacó: “Como hemos sostenido reiteradamente, los abogados y abogadas no hacemos las leyes ni tampoco las aplicamos; nuestra tarea es defender los derechos que la legislación, fruto de la voluntad popular, consagra”.