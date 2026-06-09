Así fueron los últimos minutos de vida del abogado de 69 años que murió en un gimnasio

Cafasso abogado Juan Roberto Cafasso, el abogado de 69 años que murió en un gimnasio.

En principio, desde el entorno del gimnasio quisieron instalar que el abogado de 69 años había sufrido una descompensación antes de caer al vacío. Sin embargo, Aguilar contó que Cafasso estaba utilizando la mencionada máquina cuando se le cayó una botella de agua. El hombre intentó agarrarla, perdió estabilidad y cayó hacia atrás.

“No había pared, cayó de una altura aproximada de tres metros y medio y cuando cae se produce la fractura de cráneo”, contó Aguilar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SassoGerman/status/2064101515728404545&partner=&hide_thread=false Muerte en Sport Club. Ya le llegaron peritajes planimétricos al fiscal. La altura desde la q cayó Cafasso fue de 3,58 metros. La máquina elíptico (como se ve en foto) está a 20 cm del zócalo de madera, que mide 44 cm. Arriba del zócalo, los banners. Detrás de los banners, ninguna… pic.twitter.com/s2YXD5ekQO — Germán Sasso (@SassoGerman) June 8, 2026

En sintonía, quien lleva adelante la investigación explicó que, de acuerdo a los datos incorporados a la causa, la máquina estaba a escasos 20 centímetros del vacío, detrás de un zócalo de madera y banners, sin una contención que impidiera una eventual caída.

En este sentido, Aguilar expuso: “Es una cuestión de sentido común, no podés tener un elíptico a 20 centímetros del vacío. No había pared, había banners, gigantografías”.

sport club bahía blanca Sport Club Bahía Blanca. Foto: Germán Sasso (X)

La situación es compleja para la franquicia, ya que, según manifestó el fiscal, el gimnasio contaba con una habilitación municipal provisoria que estaba vencida desde principios de 2026, más precisamente desde el mes de enero. Por lo tanto, el lugar no estaba habilitado.

En relación a esto, el periodista Germán Sasso de La Brújula 24 agregó que Sport Club tenía una inspección municipal con infracción por esa habilitación vencida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SassoGerman/status/2064332404135690445&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO. Sport Club tenía habilitación provisoria vencida. Y con una inspección municipal con infracción por esa habilitación vencida. El caso tramitaba en el Juzgado de Faltas. pic.twitter.com/ULIsP5xQ2w — Germán Sasso (@SassoGerman) June 9, 2026

La investigación avanza bajo la calificación de homicidio culposo y en las próximas horas habrá más novedades respecto a la culpabilidad de los dueños del gimnasio. Además, el establecimiento quedó clausurado.