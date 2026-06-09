Así fueron los últimos minutos de vida del abogado de 69 años que murió en un gimnasio

Un hombre de 69 años murió el pasado sábado cuando estaba entrenando en un gimnasio. Minutos después del trágico fallecimiento, tras caer al vacío desde una altura cercana a los cuatro metros, se supo que se trataba de un reconocido abogado de Bahía Blanca: Juan Roberto Cafasso. En las últimas horas, la fiscalía reconstruyó el hecho y dio a conocer detalles estremecedores.
Cómo murió Juan Roberto Cafasso: la cronología reconstruida por la fiscalía
En conferencia de prensa, el fiscal Cristian Aguilar dio detalles de la reconstrucción de los hechos, resaltando que se trató de una desgracia evitable y demostrando la culpabilidad del gimnasio por no contar con las medidas de seguridad pertinentes.
Como era costumbre, Cafasso había asistido al gimnasio Sport Club de Bahía Blanca para realizar actividad física. Su rutina marcaba que debía hacer ejercicio cardiovascular en la máquina elíptica, la cual se encontraba a escasos centímetros de un banner que no solo promocionaba la franquicia, sino que también actuaba como pared, separando el establecimiento del precipicio.
En principio, desde el entorno del gimnasio quisieron instalar que el abogado de 69 años había sufrido una descompensación antes de caer al vacío. Sin embargo, Aguilar contó que Cafasso estaba utilizando la mencionada máquina cuando se le cayó una botella de agua. El hombre intentó agarrarla, perdió estabilidad y cayó hacia atrás.
“No había pared, cayó de una altura aproximada de tres metros y medio y cuando cae se produce la fractura de cráneo”, contó Aguilar.
En sintonía, quien lleva adelante la investigación explicó que, de acuerdo a los datos incorporados a la causa, la máquina estaba a escasos 20 centímetros del vacío, detrás de un zócalo de madera y banners, sin una contención que impidiera una eventual caída.
En este sentido, Aguilar expuso: “Es una cuestión de sentido común, no podés tener un elíptico a 20 centímetros del vacío. No había pared, había banners, gigantografías”.
La situación es compleja para la franquicia, ya que, según manifestó el fiscal, el gimnasio contaba con una habilitación municipal provisoria que estaba vencida desde principios de 2026, más precisamente desde el mes de enero. Por lo tanto, el lugar no estaba habilitado.
En relación a esto, el periodista Germán Sasso de La Brújula 24 agregó que Sport Club tenía una inspección municipal con infracción por esa habilitación vencida.
La investigación avanza bajo la calificación de homicidio culposo y en las próximas horas habrá más novedades respecto a la culpabilidad de los dueños del gimnasio. Además, el establecimiento quedó clausurado.