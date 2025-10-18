Un mecánico condenado 2 veces por abuso sexual ahora fue acusado de violar a su novia con un palo de mortero

angel barrionuevo abuso sexual El mecánico acumula su tercera denuncia por abuso sexual.

La nueva denuncia por abuso sexual

La mujer de 24 años realizó una grave denuncia a mediados de septiembre pasado. Fuentes judiciales detallaron que habría sido abusada sexualmente durante un lapso de al menos 2 meses en ese domicilio de San Martín.

La mujer relató que los hechos ocurrieron muchas veces, tantas que perdió la cuenta. Según su relato, el mecánico la obligaba a consumir drogas y bebidas alcohólicas. Luego la abusaba sexualmente incluso utilizando distintos elementos para cometer los vejámenes como por ejemplo un palo de mortero, una botella de vidrio y un aerosol, entre otros que mencionó.

El mecánico fue imputado por abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género. Ahora arriesga una pena de 8 a 20 años de prisión. El próximo 4 de noviembre se realizará la audiencia de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía de San Martín, que expondrá las pruebas que tiene en sus manos para que una jueza avale la detención en la cárcel del sospechoso.