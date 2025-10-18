Estuvo varios años preso en 2 causas por abuso sexual. Recuperó su libertad a mediados del año pasado. Pero ahora, volvió a ser capturado tras ser denunciado por su pareja por haberla violado con distintos elementos, incluyendo un mortero.
Un mecánico condenado 2 veces por abuso sexual ahora fue acusado de violar a su novia con un palo de mortero
El hombre de 48 años es conocido como Bruja y está acusado de haber cometido el abuso sexual en contexto de violencia de género
Es mecánico, le dicen Bruja -se reserva su identidad para resguardar la de las víctimas- y está radicado en San Martín. Entre su prontuario se encuentran dos condenas por abuso sexual: en 2016 a 3 años de prisión y en 2018 a 8 años. En este último caso, la víctima fue una de sus hijas.
El hombre salió de la cárcel a mediados de 2024, formó una pareja y comenzó a convivir con ella en un domicilio ubicado en calle Mariano Moreno, en San Martín. Allí, según denunció la mujer de 24 años, vivió un infierno.
La nueva denuncia por abuso sexual
La mujer de 24 años realizó una grave denuncia a mediados de septiembre pasado. Fuentes judiciales detallaron que habría sido abusada sexualmente durante un lapso de al menos 2 meses en ese domicilio de San Martín.
La mujer relató que los hechos ocurrieron muchas veces, tantas que perdió la cuenta. Según su relato, el mecánico la obligaba a consumir drogas y bebidas alcohólicas. Luego la abusaba sexualmente incluso utilizando distintos elementos para cometer los vejámenes como por ejemplo un palo de mortero, una botella de vidrio y un aerosol, entre otros que mencionó.
El mecánico fue imputado por abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género. Ahora arriesga una pena de 8 a 20 años de prisión. El próximo 4 de noviembre se realizará la audiencia de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía de San Martín, que expondrá las pruebas que tiene en sus manos para que una jueza avale la detención en la cárcel del sospechoso.