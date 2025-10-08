Condenaron a 4 años de prisión al hombre que pertenecía a un "Club de Pedófilos" en internet

grooming El hombre integraba una banda internacional virtual de pedofili. Imagen ilustrativa.

El procedimiento se concretó gracias a la vasta prueba que se consiguió en la investigación que lideró el fiscal Flavio D'amore, quien llegó a un acuerdo con el abogado defensor Juan Manuel Quijano.

La banda internacional de pedofilia

Desde 2022 hasta 2024, la Interpol llevó adelante una investigación de alcance internacional denominada Operativo Orión, Orión II y Orión III. En ella se logró detener a más de 100 personas de más de 50 países entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En nuestra provincia fue capturado Ángel Ariel Rojas. La pista tecnológica apuntó que su número de celular participaba activamente de estos grupos.

“Club de pedófilos”, “Niña”, “Baby Heart”, “Niñas de Vivir” y “Girl Beauty” eran algunos de los grupos de chats de la aplicación Viber -similar a WhatsApp- que integraba.

material de abuso sexual infantil lavalle detenido interpol.jpg Parte de los elementos secuestrados durante los operativos de pedofilia.

En estas conversaciones, el hombre envió mensajes como: “Qué buenas fotos del fotógrafo. Pasen el video”, “Qué rico, quiero una niña así. Pasen más. ¿Hay más videos de esta niña o no?” y otros más subidos de tono.

En algunos pasajes de los chats de la banda internacional de pedófilos también solían utilizar la frase “caldo de pollo”, que es un eufemismo para referirse a este tipo de contenidos, según comentaron los pesquisas (en ese caso, "caldo de pollo" reemplaza a "child porn").