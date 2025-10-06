Robert Maudsley, conocido como Hannibal por la prensa de Reino Unido, es uno de los presos más infames y aislados del mundo.
A sus 72 años, este hombre nacido en Liverpool en 1953 pasa 23 horas al día en una celda de vidrio a prueba de balas en el sótano de una prisión apodada la Mansión de los Monstruos.
Su historia no es solo la de un asesino en serie, sino la de un superviviente de un infierno infantil que canalizó su rabia en una venganza selectiva contra abusadores sexuales y pedófilos.
La vida de Robert Maudsley comienza en la pobreza de un barrio obrero de Liverpool. Cuarto de 12 hermanos, fue separado de su familia a los 6 meses junto a sus tres hermanos mayores debido al descuido parental.
Pasó sus primeros años en un orfanato pero a los 8 años sus padres lo reclamaron y lo que siguió fue un calvario de abusos. "Todo lo que recuerdo de mi infancia son las palizas", confesó Robert Maudsley años después a un psiquiatra.
A los 16 años, huyó a Londres, donde cayó en las garras de las drogas y la prostitución callejera para sobrevivir. Trabajando como prostituto, conoció a John Farrell, un obrero de 30 años que lo contrató para sexo. Este hombre le mostró fotos de niños que había abusado sexualmente. La furia de Robert Maudsley estalló: estranguló al pedófilo con un cable y lo dejó muerto en su apartamento.
Condenado a prisión perpetua, fue enviado a un hospital psiquiátrico donde la violencia no cesó. En 1977, Roberto Maudsley y otro paciente se atrincheraron en una celda con David Francis, un preso condenado por violar a dos niños. Durante 9 horas, lo torturaron de forma brutal antes de matarlo.
Fue transferido a una prisión en 1978 donde el 29 de julio garroteó y apuñaló al Salney Darwood, un asesino de esposas de 46 años, ocultando el cuerpo bajo su cama. No satisfecho, ingresó a la celda de otro preso sentenciado por intentar estrangular a una niña de 4 años para violarla. Lo apuñaló múltiples veces con una cuchara afilada como daga y le destrozó la cabeza contra la pared.
Fue clasificado como el preso más peligroso de Reino Unido y confinado en 1983 en una unidad especial: dos celdas subterráneas unidas por un pasillo, con muebles de cartón para evitar armas improvisadas. Acceder a su "jaula de vidrio" requiere pasar 17 puertas de acero.
En 2025, a sus 72 años, el preso Robert Maudsley sigue siendo un enigma. En marzo, su hermano reveló una huelga de hambre tras la confiscación de sus "lujos" —una PlayStation, libros y un equipo de música—, un raro destello de rebeldía en un hombre descrito como "educado y calmado".