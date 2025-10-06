robert maudsley preso El preso conocido por asesinar a pedófilos.

La historia del preso más peligroso

La vida de Robert Maudsley comienza en la pobreza de un barrio obrero de Liverpool. Cuarto de 12 hermanos, fue separado de su familia a los 6 meses junto a sus tres hermanos mayores debido al descuido parental.

Pasó sus primeros años en un orfanato pero a los 8 años sus padres lo reclamaron y lo que siguió fue un calvario de abusos. "Todo lo que recuerdo de mi infancia son las palizas", confesó Robert Maudsley años después a un psiquiatra.

A los 16 años, huyó a Londres, donde cayó en las garras de las drogas y la prostitución callejera para sobrevivir. Trabajando como prostituto, conoció a John Farrell, un obrero de 30 años que lo contrató para sexo. Este hombre le mostró fotos de niños que había abusado sexualmente. La furia de Robert Maudsley estalló: estranguló al pedófilo con un cable y lo dejó muerto en su apartamento.

Condenado a prisión perpetua, fue enviado a un hospital psiquiátrico donde la violencia no cesó. En 1977, Roberto Maudsley y otro paciente se atrincheraron en una celda con David Francis, un preso condenado por violar a dos niños. Durante 9 horas, lo torturaron de forma brutal antes de matarlo.

robert maudsley preso 3 La cárcel donde se encuentra el preso en Reino Unido.

Fue transferido a una prisión en 1978 donde el 29 de julio garroteó y apuñaló al Salney Darwood, un asesino de esposas de 46 años, ocultando el cuerpo bajo su cama. No satisfecho, ingresó a la celda de otro preso sentenciado por intentar estrangular a una niña de 4 años para violarla. Lo apuñaló múltiples veces con una cuchara afilada como daga y le destrozó la cabeza contra la pared.

Fue clasificado como el preso más peligroso de Reino Unido y confinado en 1983 en una unidad especial: dos celdas subterráneas unidas por un pasillo, con muebles de cartón para evitar armas improvisadas. Acceder a su "jaula de vidrio" requiere pasar 17 puertas de acero.

En 2025, a sus 72 años, el preso Robert Maudsley sigue siendo un enigma. En marzo, su hermano reveló una huelga de hambre tras la confiscación de sus "lujos" —una PlayStation, libros y un equipo de música—, un raro destello de rebeldía en un hombre descrito como "educado y calmado".