El peronismo cruzó a Hebe Casado por suponer que habría disturbios en la visita de Javier Milei

omar felix marcha san rafael El intendente Omar Félix denunció represión en la marcha universitaria. Para Hebe Casado, los disturbios fueron arengados desde el municipio.

En aquella oportunidad, la Policía se enfrentó con manifestantes sobre el final de la jornada y el propio intendente Omar Félix quedó en el medio de los disturbios.

Los dichos de Hebe Casado que enfurecieron al peronismo

"Cuando se hizo la marcha de apoyo a la universidad, en el Norte de Mendoza marcharon más de 15.000 personas en forma pacífica y ordenada. No hubo ningún tipo de desmanes ni de disturbios”, recordó Hebe Casado.

Y lo contrapuso con lo que sucedió en San Rafael, a donde el presidente Javier Milei llegará este jueves 9 de octubre, tal como confirmó el ministro de Defensa, Luis Petri, en Séptimo Día.

"En San Rafael hicieron una movilización que fue promovida por la Municipalidad donde veíamos muchos empleados municipales y pocos estudiantes o docentes universitarios. Y 200 personas le pegaron a la Policía y generaron disturbios”, agregó la vicegobernadora. Entonces, concluyó: “Puede que ocurra alguna cosa similar”.

Hebe Casado Legislatura Hebe Casado tomó protagonismo en la campaña de La Libertad Avanza al pedir la renuncia de José Luis Espert como candidato.

De todos modos, dijo, “se está trabajando con el Ministerio de Seguridad y con la Casa Militar para evitar cualquier tipo de desmán y proteger al Presidente”.

La reacción de los allegados a los hermanos Félix

Ni Omar ni Emir Félix quisieron, hasta el momento, hacer referencia a los dichos de Hebe Casado. Quienes sí lo hicieron fueron legisladores provinciales y nacionales de su espacio, rechazando rotundamente que desde San Rafael se vaya a incentivar cualquier hecho de violencia en contra del presidente Javier Milei.

“Le recuerdo, Hebe Casado, que ya han venido presidentes de turno y no hubo inconveniente. No tiene por qué haberlos ahora”, dijo el senador provincial Mauricio Sat, y fue un poco más allá, en tono combativo: "Quizás estén pensando en infiltrar gente para generar disturbios y victimizarse".

Para cerrar, generando a su vez una reacción de la propia Casado que le respondió con un meme en la red social X, posteó: "La manera de tener la adhesión de los sanrafelinos es trabajando y con hechos. Prueben".

Germán Gómez, presidente del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, fue contundente: “Durante las gestiones de Omar y Emir Félix, todos los presidentes visitaron San Rafael con respeto, trabajo y paz social. Hoy Hebe Casado elige acusar sin pruebas, mentir para llamar la atención. San Rafael no necesita provocadores, necesita dirigentes con responsabilidad”.

Y se dirigió a la vicegobernadora: “Y si hablamos de ‘desmanes’, los suyos ya son conocidos:

Discriminó a personas con autismo.

Llamó 'gripecita' al COVID.

Ridiculizó al pueblo que no la vota”.

german gomez vs hebe casado captura Los posteos de Germán Gómez contra Hebe Casado.

En su cierre, Gómez fue duro con la vice de Alfredo Cornejo y aseguró que "está fuera de campaña, y fuera de lugar".

Quien también se expresó contra Casado y defendió a los hermanos Félix y al pueblo sanrafelino fue la diputada nacional Liliana Paponet: “San Rafael se hizo grande por su gente, no por agravios. Pero qué se puede esperar de quien se burló de niños con autismo, ¿no?”.

Sobre San Rafael, la diputada cerró para reaccionar a los dichos de Hebe Casado: "Un pueblo que, por sobre todas las cosas, ha priorizado el respeto y la tolerancia en todos sus órdenes, incluidas las visitas presidenciales".