Omar Félix denunció represión en la marcha en defensa de la universidad pública en San Rafael

El jefe comunal dijo que al advertir "que los policías intentaban disuadir a los manifestantes" pretendió interceder ante la Policía. Pero como hubo "represión terminaron usando gas pimienta".

Al mismo tiempo, se desarrollaba la marcha en la Ciudad de Mendoza que terminó en la plaza Independencia con varios oradores, entre ellos la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, quien fue abucheada por varios asistentes.

La agresión que denunció el intendente de San Rafael

Desde San Rafael informaron que las acciones de los efectivos comenzaron en la concentración en la Rotonda de la Bandera, impidiendo - en un principio - el corte de calles pese a esto estar autorizado por el Municipio, Vías y Medios de Transporte y la Policía Vial.

omar felix gas pimienta san rafael Omar Félix, afectado por el gas pimienta arrojado por la Policía de Mendoza. Foto: prensa de la Comuna de San Rafael

Luego, ya en el kilómetro cero, los uniformados exigieron a los jóvenes "bajar las banderas", mientras el acto se desarrollaba con total normalidad, precisaron.

"No hubo posibilidad de diálogo, la intervención policial se limitó a agresiones y el uso de gas pimienta contra manifestantes. Lo peor de todo es que mandan a hermanos a reprimir hermanos. Esto es de lo más grave que se vio, incluso en la época del proceso militar”, resaltó Omar Félix.

La versión del Ministerio de Seguridad

Por su parte, el Ministerio de Seguridad brindó su versión de los hechos y sostuvo que el conflicto se inició cuando uno de los manifestantes empujó a un efectivo policial. Según la cartera que conduce Mercedes Rus, varios agentes intentaron detener al agresor, lo que desató una situación caótica que derivó en policías heridos.

Durante los incidentes, uno de los oficiales recibió un golpe de puño en el pómulo derecho y cayó al suelo, según la denuncia oficial. Fue en ese momento que el uniformado utilizó gas pimienta "de manera disuasiva y hacia una zona segura".

"Nunca fue dirigido contra una persona en particular y mucho menos contra el intendente. Resulta una falacia sostener lo contrario: de haber sido alcanzado directamente, el jefe comunal habría requerido asistencia médica inmediata, ya que el gas pimienta provoca irritación en vías respiratorias, ojos y piel. Por el contrario, pudo continuar con sus declaraciones públicas con total normalidad", aclararon desde Seguridad.