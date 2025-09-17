Arrancó la marcha en Mendoza contra el veto de Milei al financiamiento universitario

marcha en mendoza por el financiamiento universitario La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, encabeza la marcha en Mendoza. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

marcha uncuyo financiamiento universitario Estudiantes coparon la marcha en contra del veto a la ley de financiamiento universitario.

Cómo están conformadas las columnas de manifestantes en Mendoza

La columna que marche hacia la plaza se conformará de la siguiente manera:

Bloque 1: asamblea universitaria (rectora, vicerrector, miembros del Consejo Superior y directivos de facultades).

Bloque 2: frente de gremios universitarios.

Bloque 3: unidades académicas.

Bloque 4: organizaciones estudiantiles.

Bloque 5: representantes de la salud pública.

Bloque 6: organizaciones de DD.HH.

Bloque 7: sindicatos.

Bloque 8: partidos políticos.

recorrido marcha universitario uncuyo Así es el recorrido de la marcha a la que convocó la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

¿Qué implica la ley de financiamiento universitario que vetó Javier Milei?

El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario propone actualizar al 1 de enero de 2025 las partidas presupuestarias para funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria según la inflación acumulada de 2023 y 2024.

A su vez, la norma implementa actualizaciones bimestrales para este año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley por inflación acumulada, con actualizaciones mensuales posteriores por IPC.

uncuyo financiamiento universitario marcha mendoza

Anteriormente, en octubre de 2024, Milei ya había vetado una Ley de Financiamiento Universitario similar, decisión que fue ratificada por la Cámara de Diputados.

Los argumentos para vetar la Ley de Financiamiento Universitario

Luego de que fuera aprobada la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado, con 57 votos a favor y 10 negativos, y en Diputados, con 158 afirmativos y 75 negativos, el presidente Javier Milei la vetó.

De acuerdo a los argumentos que incluyó el gobierno nacional en los considerandos "el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“El presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”, aclararon.

Según los cálculos del Ejecutivo nacional, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría “un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000″.

En cuanto a los salarios, el gobierno advirtió que "la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las universidades nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”.

Noticia en desarrollo...