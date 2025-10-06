De mito a realidad: el caso único de Ann Hodges

Desde tiempos inmemoriales, los meteoritos han capturado la imaginación de las personas. Estos fragmentos del espacio, que viajan a velocidades increíbles, suelen caer en lugares remotos o deshabitados, dejando a su paso cráteres y un rastro de curiosidad científica.

Aunque miles de meteoritos impactan la Tierra cada año, los encuentros directos con seres humanos son extremadamente raros. La idea de ser golpeado por uno parece más un mito que una posibilidad real. Sin embargo, existe un caso único que desafía esta creencia.

Ann Hodges

La única persona que fue impactada por un meteorito y sobrevivió

Ann Hodges, una mujer estadounidense, es la única persona documentada que ha sido impactada directamente por un meteorito. Ocurrió el 30 de noviembre de 1954 en Sylacauga, Alabama. Hodges estaba descansando en su sala cuando un fragmento de meteorito atravesó el techo de su casa y la golpeó mientras dormía, causándole una contusión en el brazo y la cadera.

Este inesperado evento convirtió a Ann en un fenómeno mediático y un caso de estudio científico. Su historia no solo sorprendió a la comunidad local, sino que también capturó la atención del mundo entero.

Ann Hodges (1)

El estudio de este meteorito

La importancia de este suceso va más allá del simple hecho anecdótico. El caso de Ann Hodges permitió a los científicos estudiar un impacto humano directo, proporcionando información sobre la composición de los meteoritos y los riesgos potenciales que representan. Además, su experiencia planteó preguntas legales y éticas sobre la propiedad de los meteoritos que caen en propiedad privada.

Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio de lo impredecible que puede ser nuestro universo y de la delgada línea que separa la vida cotidiana de lo extraordinario. Ann Hodges no solo pasó a la historia como víctima de un evento único, sino que su caso también estimuló la curiosidad científica y la fascinación por los misterios del cosmos y los meteoritos.

