charles bronson preso 2 El preso Charles Bronson, uno de los más violentos.

El preso más violento de Gran Bretaña

Desde joven mostró una inclinación por la rebeldía, metiéndose en peleas y robos menores. A los 22 años, en 1974, su vida dio un giro decisivo cuando cometió un robo en una oficina de correos que le valió su primera condena de 7 años en prisión.

En 1974, Charles Bronson ingresó en una cárcel en Liverpool. Desde el primer momento, su temperamento lo marcó como un problema. Apenas un mes después de su llegada, fue enviado al aislamiento por pelearse con otros presos.

Su violencia no se limitó a los presos: también atacó a guardias, rompió equipos y causó destrozos. Durante este período, comenzó a desarrollar un régimen de entrenamiento físico extremo, que lo convirtió en un hombre de fuerza descomunal, capaz, según sus propias afirmaciones, de doblar barrotes de metal y levantar mesas de billar.

A lo largo de la década de 1980, Charles Bronson acumuló años adicionales a su condena por sus constantes enfrentamientos. En 1983, en el hospital psiquiátrico-prisión protagonizó una toma de rehenes y sostuvo una protesta de 47 horas, causando daños por 750.000 libras esterlinas.

charles bronson preso 3 Charles Bronson siempre se destacó por su look particular para ser preso.

En 1987, tras 13 años de estar preso, fue liberado temporalmente, pero su libertad duró solo 69 días antes de ser arrestado de nuevo por un intento de robo a una joyería.

Prisión perpetua para el preso

La década del '90 consolidó el mito de Charles Bronson como el preso más temido. Tomó como rehén a un bibliotecario civil y secuestró a dos presos iraquíes. Estos episodios, combinados con su violencia recurrente, le valieron una condena de prisión perpetua.

Sin embargo, en la década siguiente comenzó a mostrar facetas inesperadas. Publicó un libro sobre su régimen de entrenamiento en aislamiento. Realizó dibujos y poemas que fueron vendidos y expuestos. Se casó con una mujer de Bangladesh que conoció por correo. El preso hasta se convirtió al islam. Al día de hoy, Charles Bronson, de 72 años, sigue preso.