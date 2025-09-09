La advertencia de Julio Cobos a Cambia Mendoza tras el resultado electoral en Buenos Aires

julio cobos1 Julio Cobos repitió cuestionamientos al mileísmo. Foto: X Julio Cobos

Las advertencias de Julio Cobos

En sus redes sociales, Julio Cobos -cuyo mandato como diputado nacional termina este año- opinó lo siguiente: "No alcanza con eslóganes de campaña: la ciudadanía espera resultados".

Cleto reflexionó que "el gobierno bajó la inflación, pero a costa de una fuerte recesión, pérdida del poder adquisitivo e intervención cambiaria con reservas del BCRA. El mercado lo percibe y se ve en la suba del riesgo país".

Fue una elección provincial que el propio oficialismo buscó nacionalizar. La derrota obliga a replantear la política económica: no sólo pensar en lo financiero, sino en la producción, el desarrollo y el trabajo Fue una elección provincial que el propio oficialismo buscó nacionalizar. La derrota obliga a replantear la política económica: no sólo pensar en lo financiero, sino en la producción, el desarrollo y el trabajo

El también ex vicepresidente de la Nación (durante uno de los gobiernos de Cristina Kirchner) alertó a Milei: "También deberá rever su relación con la oposición y buscar consensos en temas clave que ha desconocido: jubilaciones, obra pública, discapacidad, universidades, respeto al federalismo y un presupuesto nacional".

"La errada estrategia electoral oficialista dividió al PRO, a la UCR y a la propia Libertad Avanza, pero terminó uniendo al peronismo", disparó Cobos antes de concluir que "el resultado se vio en las urnas y es un mensaje claro también para Cambia Mendoza, que deberá afrontar esta realidad en las próximas elecciones".