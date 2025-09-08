Inicio Política Alfredo Cornejo
Alfredo Cornejo criticó la estrategia electoral del Gobierno nacional y lanzó una advertencia

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Alfredo Cornejo llamó a tener en cuenta que "el kirchnerismo no ha muerto y ya sabemos lo que significa para el país"

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Alfredo Cornejo opinó sobre la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses a manos del kirchnerismo.

El día después de la victoria electoral del peronismo en Buenos Aires sobre La Libertad Avanza, el gobernador Alfredo Cornejo criticó la estrategia política del Gobierno de Javier Milei "por haber nacionalizado una elección provincial" y lanzó un mensaje al electorado mendocino de cara al 26 de octubre.

"El kirchnerismo demostró que está vivo, no muerto como algunos dirigentes creían. Y con posibilidades de volver a gobernar el país en cualquier momento, pero ya sabemos lo que eso significó: crecimiento nulo, más pobreza y desigualdad", dijo en un mensaje que perfectamente también podría estar dirigido a la clase política.

Alfredo Cornejo, quien hace pocas semanas firmó una alianza electoral con el mileísmo de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre, opinó sobre las elecciones bonaerenses donde el peronismo le ganó a LLA por casi 14 puntos y en 6 de los 8 distritos electorales. Lo hizo en rueda de prensa en la zona industrial de Godoy Cruz, durante la inauguración de obras de infraestructura sobre calle Alsina.

Alfredo Cornejo durante la presentación de las obras de infraestructura sobre calle Alsina de Godoy Cruz.

Alfredo Cornejo y el apoyo de Mendoza al equilibrio fiscal

Alfredo Cornejo ratificó el apoyo del Gobierno de Mendoza al lineamiento económico de equilibrio fiscal del Gobierno de Javier Milei -"en Mendoza lo venimos cumpliendo desde hace varios años", dijo- y consideró que esa premisa no debería cambiar por la campaña electoral por las legislativas nacionales del 26 de octubre.

"En Mendoza tampoco debemos cambiar el programa de trabajo del Gobierno", señaló teniendo en cuenta que las elecciones de medio término son, para él, como un plebiscito de la gestión. "Seguimos trabajando para hacer obra pública, como acá, en la zona industrial de Godoy Cruz, y mantener los servicios de salud y educación públicas, entre otros, porque son clave para seguir ofreciendo igualdad de oportunidades".

Consultado por periodistas, el gobernador relativizó, al comienzo de su análisis, el resultado de las elecciones bonaerenses cuando dijo que "es una provincia que el kirchnerismo administra hace muchos años y que el peronismo ha gobernado durante 38 de los 42 años que llevamos de democracia. Ganan siempre. O casi siempre. El conurbano tiene un peso electoral muy fuerte, por algo adelantaron las elecciones".

De ahí que para Cornejo el Gobierno nacional "cometió el error de nacionalizar la elección en Buenos Aires. Con la de CABA salió bien, pero esta vez era distinto".

