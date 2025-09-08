Alfredo Cornejo criticó la estrategia electoral del Gobierno nacional y lanzó una advertencia

Alfredo Cornejo-Obras GCruz Alfredo Cornejo durante la presentación de las obras de infraestructura sobre calle Alsina de Godoy Cruz.

Alfredo Cornejo y el apoyo de Mendoza al equilibrio fiscal

Alfredo Cornejo ratificó el apoyo del Gobierno de Mendoza al lineamiento económico de equilibrio fiscal del Gobierno de Javier Milei -"en Mendoza lo venimos cumpliendo desde hace varios años", dijo- y consideró que esa premisa no debería cambiar por la campaña electoral por las legislativas nacionales del 26 de octubre.

"En Mendoza tampoco debemos cambiar el programa de trabajo del Gobierno", señaló teniendo en cuenta que las elecciones de medio término son, para él, como un plebiscito de la gestión. "Seguimos trabajando para hacer obra pública, como acá, en la zona industrial de Godoy Cruz, y mantener los servicios de salud y educación públicas, entre otros, porque son clave para seguir ofreciendo igualdad de oportunidades".

Consultado por periodistas, el gobernador relativizó, al comienzo de su análisis, el resultado de las elecciones bonaerenses cuando dijo que "es una provincia que el kirchnerismo administra hace muchos años y que el peronismo ha gobernado durante 38 de los 42 años que llevamos de democracia. Ganan siempre. O casi siempre. El conurbano tiene un peso electoral muy fuerte, por algo adelantaron las elecciones".

De ahí que para Cornejo el Gobierno nacional "cometió el error de nacionalizar la elección en Buenos Aires. Con la de CABA salió bien, pero esta vez era distinto".