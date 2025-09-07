La vicegoberndora Hebe Casado pidió cambios y apuntó contra Lule Menem por la derrota

hebe casado karina milei (1).jpg Hebe Casado defendió a Karina Milei y dijo que, como parte de su inexperiencia, se dejó llevar por las ideas de Lule Menem.

"Yo ya lo vengo diciendo hace rato, fue un error sacar de la mesa chica a personas como Patricia (Bullrich) y dejar que las decisiones las tomara Lule Menem", enfatizó. Consultada sobre el rol de Karina Milei, Hebe Casado volvió a apuntar al sobrino del expresidente. "Ella se ha dejado llevar por Lule, por su falta de experiencia".

Para la vicegobernadora, es hora de dar un volantazo y volver a las ideas por las que la gente votó a Javier Milei, sobre todo se refirió a la transparencia de la gestión. "La gente está descreída, hay que explicar, poner sobre la mesa todo lo que se está investigando y si hay corrupción, hay que echar a los responsables", sostuvo Casado.

Cómo impacta la derrota en Mendoza, según Hebe Casado

En cuanto a si a Mendoza le va a afectar el resultado de las elecciones en Buenos Aires, Casado aseguró que la provincia es una isla. "Nosotros acá tenemos gestión para mostrar, cosa que el gobierno nacional no tiene", soltó la vicegobernadora. Pero sus conceptos se intensificaron "estamos en un momento bisagra. Hay que aprovechar esto para cambiar de rumbo. sino va a ser triste volver a tener el fantasma del kirchernismo encima".