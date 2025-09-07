Inicio Hebe Casado
Elecciones en Buenos Aires

La vicegoberndora Hebe Casado pidió cambios y apuntó contra Lule Menem por la derrota

Hebe casado publicó un duro tuit pidiendo que el gobierno nacional "dé un volantazo" urgente. Aseveró que tienen que sacarse de encima los lastres

Paola Alé
Por Paola Alé
Hebe Casado apuntó contra Lule Menem y pidió a Javier Milei que retome las ideas que lo hicieron ganar la presidencia.

Hebe Casado tuit 1

Hebe Casado aconsejó "sacarse de encima los lastres"

El tuit de la vicegobernadora Hebe Casado no se hizo esperar demasiado. Antes de las 21.30 dijo a través de su cuenta oficial, lo que muchas personas que la conocen esperaban que dijera: una crítica certera al gobierno nacional por el resultado de las elecciones en provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza perdió por 14 puntos frente a Fuerza Patria, el frente peronista.

No solo criticó la estrategia electoral, diciendo que habían dejado de lado a la gente que trabajó desde el minuto cero en la campaña para que Javier Milei fuera electo presidente (como ella, por ejemplo, que aún no puede afiliarse a La Libertad Avanza), sino que directamente apuntó a lo que en el tuit llama "lo peor del pasado reciclado" y que tiene nombre y apellido: Eduardo "Lule" Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia.

hebe casado karina milei (1).jpg
Hebe Casado defendió a Karina Milei y dijo que, como parte de su inexperiencia, se dejó llevar por las ideas de Lule Menem.

"Yo ya lo vengo diciendo hace rato, fue un error sacar de la mesa chica a personas como Patricia (Bullrich) y dejar que las decisiones las tomara Lule Menem", enfatizó. Consultada sobre el rol de Karina Milei, Hebe Casado volvió a apuntar al sobrino del expresidente. "Ella se ha dejado llevar por Lule, por su falta de experiencia".

Para la vicegobernadora, es hora de dar un volantazo y volver a las ideas por las que la gente votó a Javier Milei, sobre todo se refirió a la transparencia de la gestión. "La gente está descreída, hay que explicar, poner sobre la mesa todo lo que se está investigando y si hay corrupción, hay que echar a los responsables", sostuvo Casado.

Cómo impacta la derrota en Mendoza, según Hebe Casado

En cuanto a si a Mendoza le va a afectar el resultado de las elecciones en Buenos Aires, Casado aseguró que la provincia es una isla. "Nosotros acá tenemos gestión para mostrar, cosa que el gobierno nacional no tiene", soltó la vicegobernadora. Pero sus conceptos se intensificaron "estamos en un momento bisagra. Hay que aprovechar esto para cambiar de rumbo. sino va a ser triste volver a tener el fantasma del kirchernismo encima".

