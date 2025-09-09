penal almafuerte cacheuta.jpg El abuso sexual ocurrió en el interior del complejo Almafuerte.

El abuso sexual entre presas trans

A fines de junio pasado, una presa transexual de 30 años -se reserva su identidad- presentó un hábeas corpus para que un juez revise sus condiciones de detención. Esta reclusa, que cumple una condena por causa intencionalmente un incendio en una casa, aseguró que había sido abusada sexualmente por Pamela Gallos.

La denunciante detalló que los abusos sexuales ocurrieron en una celda del pabellón 6 ala 1 de la cárcel Almafuerte, donde fue abordada por la reclusa en reiteradas ocasiones entre febrero y abril de este año. Según su relato, Pamelo Gallos la amenazaba con armas blancas, la penetraba analmente y hasta filmaba con un teléfonos celular los vejámenes. Incluso relató en una ocasión que la arrojó al suelo, la pateó y le arrojó agua caliente con una pava.

La mujer explicó que con el video de los abusos sexuales, la atacante se comunicaba con su familia y los extorsionaba a cambio de dinero.

El fiscal de Delitos Sexuales Gonzalo Marzal la imputó por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, delito por el que arriesga una pena de entre 8 y 20 años de prisión. Incluso solicitó la prisión preventiva de la presa transexual, por lo que el próximo jueves se realizará una audiencia ante una jueza que evaluará las pruebas del expediente.