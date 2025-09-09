La decisión se da a conocer días después del inicio de las obras de la costa sur del Perilago. Las empresas concesionarias del proyecto prometieron para el próximo verano un área de estacionamiento, locales gastronómicos y hasta un supermercado.

Detalles de la audiencia pública para el Perilago de Potrerillos

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial presentará el Estudio Ambiental del proyecto de ese sector del Perilago. Lleva el nombre de "Proyecto Turístico Recreativo Costa Norte Perilago de Potrerillos".

dique-potrerillos.jpg El dique Potrerillos, a poco de ser renovado en su costa norte para tener estacionamiento, puestos de comida y hasta un supermercado.

Los interesados en participar tienen plazo para inscribirse hasta la medianoche de este martes 9 de setiembre. Como en la anterior instancia, pueden participar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas "potencialmente afectadas".

Previamente, para consultar la información hay que ingresar al sitio web de la Subsecretaría de Ambiente. Eso incluye tanto la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) como el dictámen técnico y los sectoriales de rigor.

Las personas que invoquen representación de organismos gubernamentales o no gubernamentales, deberán acreditar tal representación con la documentación pertinente en el momento de la participación en la audiencia y proporcionar datos personales. Toda documentación deberá ser enviada al correo: [email protected]