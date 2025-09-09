Crece el plazo fijo en dólares: cuánto se paga por 1.300 en 30 días

Después de la eliminación del cepo cambiario, los bancos comenzaron un operativo de atracción de todos aquellos ahorristas que compran dólares. Para ello, aumentaron exponencialmente las tasas de interés y sumaron la opción de cuentas remunerativas.

plazo fijo en dolares (10) El plazo fijo en dólares es una de las principales armas de seducción de los bancos

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días: