Inicio Economía Dólar
Inversiones

Crece el plazo fijo en dólares: cuánto se paga por 1.300 en 30 días

El plazo fijo en dólares es una de las principales armas de seducción que poseen los bancos para lograr mantener los billetes dentro del circuito bancario

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Plazo fijo en dólares

Plazo fijo en dólares

Los bancos buscan seducir a sus ahorristas a través del plazo fijo en dólares. Para esto han mejorado la tasa de rendimiento de cada uno de los depósitos.

Después de la eliminación del cepo cambiario, los bancos comenzaron un operativo de atracción de todos aquellos ahorristas que compran dólares. Para ello, aumentaron exponencialmente las tasas de interés y sumaron la opción de cuentas remunerativas.

plazo fijo en dolares (10)
El plazo fijo en d&oacute;lares es una de las principales armas de seducci&oacute;n de los bancos

El plazo fijo en dólares es una de las principales armas de seducción de los bancos

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:

  • Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad; 0,10% de interés anual a 30 días
plazo fijo en dolares (3).jpeg
Los bancos ofrecen alternativas al plazo fijo en d&oacute;lares

Los bancos ofrecen alternativas al plazo fijo en dólares

Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 1.300 dólares

Con 3.800 dólares, si una persona decidiera invertirlos en un plazo fijo en dólares del Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 2,67 dólares. No obstante, no es la única opción.

Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también dan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten tener disponible el dinero depositado en todo momento.

Temas relacionados:

Te puede interesar