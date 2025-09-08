Con 3,8%, el dólar poselecciones tuvo su mayor suba desde el cepo y llegó a $1.450

El mayor valor lo alcanzó el dólar tarjeta. Al sumar casi $59 llegó a superar los $1.872 incluído el 30% de recargo.

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg El clima electoral parece hacerse sentir con la fuerte suba del dólar oficial en los bancos, y también del dólar blue Foto: Archivo Diario UNO

Qué pasó con el dólar mayorista y el MEP

Mientras el dólar cripto, que se había convertido en un téster durante el fin de semana, terminó reubicándose en $1.420, el mayorista, la referencia del mercado, cerró en $1.409.

Fue producto de un aumento de 3,99%, equivalente a $55 en promedio.

Por su parte, los financieros no escaparon a la regla.

El CCL (Contado con Liqui) subió más y quedó $11 arriba del MEP, cotizándose a $1.444,56. En tanto, el dólar MEP o Bolsa fue el más accesible de ambos, al tocar los $1.433,17 (una suba de 3,3%).

El dólar en los bancos y el riesgo país

Si bien la pizarra del Banco Nación lo mostró a $1.425, en otros bancos como Santander, Galicia y Macro llegó a $1.440 y en hasta $1.450 (Credicoop).

Esa trepada significó más del 5% por encima de su cotización al cierre del viernes.

Todo fue parte de un lunes negro luego del resultado adverso de las elecciones para el gobierno nacional, lo que se completó con el derrumbe de las acciones argentinas y un riesgo país que picó hasta los 1.100 puntos antes de acomodarse en los 1.000.