ARCA subasta guitarras y otros instrumentos decomisados por Aduana en Mendoza

Antes, el plazo para inscribirse corre hasta el miércoles 16, a las 12 horas, en la misma web del banco.

Los instrumentos están divididos en 10 lotes por casi $2 millones como punto de partida de la subasta. Y aunque se entregarán en el estado en que se encuentran, la mercadería fue sometida a verificación, clasificación arancelaria y aforo por parte de Aduana.

image Una de las guitarras Fender Stratocaster que se venden en el mercado, similar a las que decomisó Aduana e irán a la subasta de ARCA

La subasta de ARCA: guitarras, bajos y algo más

Se trata de 5 guitarras de las marcas Fender y Mercury, entre otras, además de un bajo y 7 micrófonos. También 8 estéreos, un receptor y un cabezal móvil, todos divididos en lotes y a un precio base tentador respecto a su valor real de mercado.

Por ejemplo, la legendaria Fender Stratocaster supera los $500 mil y puede llegar a los $900 mil de acuerdo al modelo, accesorios y antigüedad. Pero arrancará la subasta con un precio base de $250 mil.

Aún con esas características, es uno de los instrumentos que viene de otra subasta fallida en agosto del año pasado, en la que no tuvo interesados u ofertas acordes. Todo indica que esta vez será diferente, dado que en pocas horas la web del banco Ciudad ya tuvo casi 2.000 visitas.

Los precios base arrancan en los $16.829 para una guitarra Takamine y llegan a los $250 mil, según el tipo de artículo y la cantidad.

A continuación, la lista publicada por ARCA, producto por producto, con sus características, precios y dónde están almacenados y se entregarán luego del acto a los mejores postores: