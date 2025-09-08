ARCA subasta guitarras y otros instrumentos decomisados por Aduana en Mendoza

Puede ser el sueño de cualquier grupo de músicos en plan de armar una banda. Guitarras de cotizadas marcas, un bajo, micrófonos y amplificadores decomisados por la Aduana en Mendoza irán subasta por cuenta y orden de ARCA en los próximos días.
"Autorizar la subasta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben, bajo modalidad electrónica, por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires, al valor base y de acuerdo a las condiciones previstas", dice la Disposición 236 de ARCA.
Con la firma de Juan Tapia, jefe del Departamento Aduana de Mendoza, se ordena que el acto sea bajo la modalidad electrónica. Así, los interesados podrán presentar sus ofertas en la web del Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar/ hasta el viernes 18 de Septiembre, día previsto para finiquitar el remate.
Antes, el plazo para inscribirse corre hasta el miércoles 16, a las 12 horas, en la misma web del banco.
Los instrumentos están divididos en 10 lotes por casi $2 millones como punto de partida de la subasta. Y aunque se entregarán en el estado en que se encuentran, la mercadería fue sometida a verificación, clasificación arancelaria y aforo por parte de Aduana.
Se trata de 5 guitarras de las marcas Fender y Mercury, entre otras, además de un bajo y 7 micrófonos. También 8 estéreos, un receptor y un cabezal móvil, todos divididos en lotes y a un precio base tentador respecto a su valor real de mercado.
Por ejemplo, la legendaria Fender Stratocaster supera los $500 mil y puede llegar a los $900 mil de acuerdo al modelo, accesorios y antigüedad. Pero arrancará la subasta con un precio base de $250 mil.
Aún con esas características, es uno de los instrumentos que viene de otra subasta fallida en agosto del año pasado, en la que no tuvo interesados u ofertas acordes. Todo indica que esta vez será diferente, dado que en pocas horas la web del banco Ciudad ya tuvo casi 2.000 visitas.
Los precios base arrancan en los $16.829 para una guitarra Takamine y llegan a los $250 mil, según el tipo de artículo y la cantidad.
A continuación, la lista publicada por ARCA, producto por producto, con sus características, precios y dónde están almacenados y se entregarán luego del acto a los mejores postores: