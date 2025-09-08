Confirmado el precio del dólar este martes 9 de septiembre cuando abran los bancos

dolares (2) El precio del dólar en cada banco este 8 de septiembre

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el martes 9 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que se encuentran vendiendo el dólar en cada entidad. Estos son los valores que están manejando este martes 9 de septiembre:

Banco Nación: $1.425

Banco Galicia: $1.440

Banco ICBC: $1.432

Banco BBVA: $1.430

Banco Supervielle: $1.438

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430

Banco Patagonia: $1.440

Banco Hipotecario: $1.430

Banco Santander: $1.435

Brubank: $1.429

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.440

Banco Piano: $1.450

Dolares Cristian Lozano/Diario UNO

A cuánto se venderá el dólar en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, este lunes cotizó el dólar a $1455 para luego bajar a $1.424. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este martes.

A cuánto se vende el dólar blue este martes 9 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue.

La elección en Buenos Aires también tuvo su efecto sobre la moneda paralela y este lunes se llegó a vender en $1.450, en un inicio de semana con mucha incertidumbre. En tanto, este martes, el dólar blue se venderá a $1.385.