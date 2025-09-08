Inicio Economía Dólar
Cotizaciones

Confirmado el precio del dólar este martes 9 de septiembre cuando abran los bancos

El dólar tuvo un aumento importante este lunes y los bancos confirmaron cuál será su precio este martes 9 de septiembre

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
El precio del dólar en cada banco este martes 9 de septiembre

El precio del dólar en cada banco este martes 9 de septiembre

Los bancos le confirmaron al Banco Central el precio del dólar cuando abran las operaciones bancarias este martes 9 de septiembre.

En el primer día de la semana, el dólar mostró las consecuencias del resultado de las elecciones en Buenos Aires y saltó $70, llegando a los $1.450, aunque luego bajó hasta llegar a los $1.425.

De hecho, ese será el precio que tendrá el dólar en el Banco Nación este martes 9 de septiembre. En tanto, el resto de los bancos lo tendrá por arriba o debajo, pero en un valor similar.

dolares (2)
El precio del dólar en cada banco este 8 de septiembre

El precio del dólar en cada banco este 8 de septiembre

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el martes 9 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que se encuentran vendiendo el dólar en cada entidad. Estos son los valores que están manejando este martes 9 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.425
  • Banco Galicia: $1.440
  • Banco ICBC: $1.432
  • Banco BBVA: $1.430
  • Banco Supervielle: $1.438
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430
  • Banco Patagonia: $1.440
  • Banco Hipotecario: $1.430
  • Banco Santander: $1.435
  • Brubank: $1.429
  • Banco Credicoop: $1.450
  • Banco Macro: $1.440
  • Banco Piano: $1.450
Dolares

A cuánto se venderá el dólar en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, este lunes cotizó el dólar a $1455 para luego bajar a $1.424. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este martes.

A cuánto se vende el dólar blue este martes 9 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue.

La elección en Buenos Aires también tuvo su efecto sobre la moneda paralela y este lunes se llegó a vender en $1.450, en un inicio de semana con mucha incertidumbre. En tanto, este martes, el dólar blue se venderá a $1.385.

Temas relacionados:

Te puede interesar