Confirmado el precio del dólar este martes 9 de septiembre cuando abran los bancos

Los bancos le confirmaron al Banco Central el precio del dólar cuando abran las operaciones bancarias este martes 9 de septiembre.
Los bancos le confirmaron al Banco Central el precio del dólar cuando abran las operaciones bancarias este martes 9 de septiembre.
En el primer día de la semana, el dólar mostró las consecuencias del resultado de las elecciones en Buenos Aires y saltó $70, llegando a los $1.450, aunque luego bajó hasta llegar a los $1.425.
De hecho, ese será el precio que tendrá el dólar en el Banco Nación este martes 9 de septiembre. En tanto, el resto de los bancos lo tendrá por arriba o debajo, pero en un valor similar.
Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que se encuentran vendiendo el dólar en cada entidad. Estos son los valores que están manejando este martes 9 de septiembre:
Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, este lunes cotizó el dólar a $1455 para luego bajar a $1.424. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este martes.
Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue.
La elección en Buenos Aires también tuvo su efecto sobre la moneda paralela y este lunes se llegó a vender en $1.450, en un inicio de semana con mucha incertidumbre. En tanto, este martes, el dólar blue se venderá a $1.385.